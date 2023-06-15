Делимханов рассказал о работе «Ахмата» в Белгородской области
Подразделения батальона «Ахмат» работают на приграничной территории Белгородской области. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Адам Делимханов.
Он пояснил, что принял участие в совещании под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе которого доложил о текущей ситуации в зоне спецоперации.
«По поручению глубокоуважаемого главы ЧР (Чеченской Республики. – Прим. ред.) Рамзана Ахматовича мы работаем на приграничной территории Белгородской области», – написал депутат.
Делимханов также отметил, что подразделения «Ахмата» слаженно работают на всех направлениях, уничтожают противника и «уверенно продвигаются в Марьинском направлении». «Самое главное, у нас есть всё необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем», – заявил депутат.
13 июня Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут задействованы в работе по предотвращению диверсионных вылазок вооруженных формирований Украины (ВФУ). Делимханов по этому поводу встречался с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, а также с представителями Минобороны и Росгвардии. Стороны обсуждали вопросы недопущения прорывов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
Кадыров об идее отправить силы чеченских подразделений в Белгородскую область для борьбы с группами диверсантов рассказал 5 июня. По его мнению, для ликвидации диверсантов необходим не только военный, но и антитеррористический опыт, которым обладают бойцы подразделений республики.
Накануне, 14 июня, Делимханов, о гибели которого в зоне спецоперации ранее сообщили украинские СМИ, рассказал, что с ним все хорошо, и выразил слова благодарности тем, кто за него переживал.