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Делимханов рассказал о работе «Ахмата» в Белгородской области

Ведомости

Подразделения батальона «Ахмат» работают на приграничной территории Белгородской области. Об этом рассказал депутат Государственной Думы Адам Делимханов.

Он пояснил, что принял участие в совещании под руководством главы Чечни Рамзана Кадырова, в ходе которого доложил о текущей ситуации в зоне спецоперации.

«По поручению глубокоуважаемого главы ЧР (Чеченской Республики. – Прим. ред.) Рамзана Ахматовича мы работаем на приграничной территории Белгородской области», – написал депутат.

Делимханов также отметил, что подразделения «Ахмата» слаженно работают на всех направлениях, уничтожают противника и «уверенно продвигаются в Марьинском направлении». «Самое главное, у нас есть всё необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем», – заявил депутат.

13 июня Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» будут задействованы в работе по предотвращению диверсионных вылазок вооруженных формирований Украины (ВФУ). Делимханов по этому поводу встречался с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, а также с представителями Минобороны и Росгвардии. Стороны обсуждали вопросы недопущения прорывов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

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Кадыров об идее отправить силы чеченских подразделений в Белгородскую область для борьбы с группами диверсантов рассказал 5 июня. По его мнению, для ликвидации диверсантов необходим не только военный, но и антитеррористический опыт, которым обладают бойцы подразделений республики.

Накануне, 14 июня, Делимханов, о гибели которого в зоне спецоперации ранее сообщили украинские СМИ, рассказал, что с ним все хорошо, и выразил слова благодарности тем, кто за него переживал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных