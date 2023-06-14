Делимханов рассказал о своем самочувствии
Депутат Госдумы и Герой России Адам Делимханов, о гибели которого в зоне спецоперации ранее сообщили украинские СМИ, рассказал, что с ним все хорошо, и выразил слова благодарности тем, кто за него переживал. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«По милости Всевышнего со мной все хорошо! Сатанисты и нацисты не дождутся! Мы все смогли убедиться, насколько лживой является укронацистская пропаганда. <...> Я также выражаю слова сердечной благодарности всем, кто переживал и волновался за меня», – написал он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Делимханов «жив-здоров и даже не ранен». Он также опубликовал фотографию, на которой он вместе с Делимхановым, а также с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым обсуждают «нынешнее положение, перераспределение сил и средств наших подразделений». «Пока все интернет-пространство гудит и обсуждает эту бредовую фантазию укронацистов, в которой они не только убили Героя России, но и еще чуть ли не 200 наших бойцов, мы с дорогими братьями <...> продолжаем работать», – добавил глава Чечни.
14 июня ряд украинских информационных ресурсов сообщили, что колонну с депутатом и 200 бойцами якобы накрыли из артиллерии в Запорожской области. После этого Кадыров опубликовал пост, в котором требовал от украинской разведки «предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар», чтобы он смог найти Делимханова, с которым не может выйти на связь. Позже Кадыров объяснил, что изначально знал, что Делимханов жив, но решил «подлить масла в огонь» и показать, насколько низко могут опуститься украинские СМИ, публикуя фейковую информацию.
С весны 2022 г. Делимханов участвует в спецоперации на Украине в качестве добровольца в составе батальона «Ахмат». В апреле прошлого года он получил звание Героя России. Накануне, 13 июня, Кадыров сообщил, что Делимханов встретился с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, а также представителями Минобороны и Росгвардии. Стороны обсуждали вопросы недопущения прорывов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ.