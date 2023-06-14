Кадыров: Делимханов жив-здоров и даже не ранен
Депутат Госдумы Адам Делимханов, о гибели которого в зоне спецоперации ранее сообщили украинские СМИ, жив. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса, но решил продемонстрировать всем, в первую очередь украинцам, до какой степени опустились их средства массовой информации», – написал он.
Кадыров также опубликовал фотографию, на которой он вместе с Делимхановым, а также с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым обсуждают «нынешнее положение, перераспределение сил и средств наших подразделений». «Пока все интернет-пространство гудит и обсуждает эту бредовую фантазию укронацистов, в которой они не только убили Героя России, но и еще чуть ли не 200 наших бойцов, мы с дорогими братьями <...> продолжаем работать», – добавил глава Чечни.
Кадыров объяснил, что изначально знал, что Делимханов жив, но решил «подлить масла в огонь» и потому ранее опубликовал пост, в котором требовал от украинской разведки «предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар», чтобы он мог найти Делимханова. Помимо этого Кадыров тогда написал, что не может выйти на связь с ним.
Ранее сегодня телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что депутат был ранен. Позже СМИ отредактировало сообщение, изменив источник на думскую журналистку Мадину Шавлохову. Telegram-канал Baza утверждает, что в Госдуме не давали «Звезде» официальных комментариев по данным о ранении Делимханова.
Украинские ресурсы писали, что колонну с депутатом и 200 бойцами якобы накрыли из артиллерии в Запорожской области. После этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в разговоре с ТАСС заявил, что депутат находится в Чечне, а сообщения о ранении Алаудинов назвал фейками. Спустя полчаса в своем Telegram-канале он сообщил, что выехал «в направлении места происшествия с Делимхановым Адамом». По его словам, Кадыров дал приказ вывезти депутата «чего бы это ни стоило». В Кремле сообщили, что встревожены новостями о возможном ранении Делимханова и ожидают появления уточненной информации.
С весны 2022 г. Адам Делимханов участвует в спецоперации на Украине в качестве добровольца в составе батальона «Ахмат». В апреле прошлого года он получил звание Героя России. Накануне, 13 июня, Кадыров сообщил, что Делимханов встретился с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, а также представителями Минобороны и Росгвардии. Стороны обсуждали вопросы недопущения прорывов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ.