Кадыров: Делимханов жив-здоров и даже не ранен

Кадыров также опубликовал фотографию, на которой он вместе с Делимхановым, а также с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым обсуждают «нынешнее положение, перераспределение сил и средств наших подразделений». «Пока все интернет-пространство гудит и обсуждает эту бредовую фантазию укронацистов, в которой они не только убили Героя России, но и еще чуть ли не 200 наших бойцов, мы с дорогими братьями <...> продолжаем работать», – добавил глава Чечни.