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Песков: в Кремле в тревогой восприняли новости о ситуации вокруг Делимханова

Ведомости

В Кремле встревожены сообщениями о судьбе депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», – сказал он. 

Комментируя сообщения украинских СМИ о якобы гибели политика, Песков заявил, что издания Украины «постоянно распространяют фейки». Представитель Кремля призвал дождаться «реальной правдивой информации» о том, что произошло с Делимхановым.

Ранее сегодня телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что депутат был ранен. Позже СМИ отредактировало сообщение, изменив источник на думскую журналистку Мадину Шавлохову. Telegram-канал Baza утверждает, что в Госдуме не давали «Звезде» официальных комментариев по данным о ранении Делимханова.

Украинские ресурсы, в частности Telegram-канал «Политика страны», писали, что колонну с депутатом и 200 бойцами якобы накрыли из артиллерии в Запорожской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил обеспокоенность, сообщив, что не может связаться с Делимхановым. «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата», – написал он.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов утверждает, что поговорить с Делимхановым удалось спикеру нижней палаты Вячеславу Володину. «Жив и здоров. Желает здоровья нам», – процитировал Володина Кузнецов.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов дает противоречивую информацию о судьбе Делимханова. В разговоре с ТАСС он заявил, что депутат находится в Чечне, а сообщения о ранении Алаудинов назвал фейками. Спустя полчаса в своем Telegram-канале командир «Ахмата» сообщил, что выехал «в направлении места происшествия с Делимхановым Адамом Султановичем». По его словам, Кадыров дал приказ вывезти депутата «чего бы это ни стоило».

С весны 2022 г. Адам Делимханов участвует в спецоперации на Украине в качестве добровольца в составе батальона «Ахмат». В апреле прошлого года он получил звание Героя России. Накануне, 13 апреля, Кадыров сообщил, что Делимханов встретился с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, а также представителями Минобороны и Росгвардии. Стороны обсуждали вопросы недопущения прорывов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных