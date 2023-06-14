Песков: в Кремле в тревогой восприняли новости о ситуации вокруг Делимханова

Украинские ресурсы, в частности Telegram-канал «Политика страны», писали, что колонну с депутатом и 200 бойцами якобы накрыли из артиллерии в Запорожской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил обеспокоенность, сообщив, что не может связаться с Делимхановым. «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата», – написал он.