Песков: в Кремле в тревогой восприняли новости о ситуации вокруг Делимханова
В Кремле встревожены сообщениями о судьбе депутата Госдумы Адама Делимханова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы, конечно, с большой тревогой восприняли эту информацию. Переживаем, как и все, за Героя России. Мы надеемся, что в самое ближайшее время появится какая-то уточненная информация о том, что произошло», – сказал он.
Комментируя сообщения украинских СМИ о якобы гибели политика, Песков заявил, что издания Украины «постоянно распространяют фейки». Представитель Кремля призвал дождаться «реальной правдивой информации» о том, что произошло с Делимхановым.
Ранее сегодня телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу Госдумы сообщил, что депутат был ранен. Позже СМИ отредактировало сообщение, изменив источник на думскую журналистку Мадину Шавлохову. Telegram-канал Baza утверждает, что в Госдуме не давали «Звезде» официальных комментариев по данным о ранении Делимханова.
Украинские ресурсы, в частности Telegram-канал «Политика страны», писали, что колонну с депутатом и 200 бойцами якобы накрыли из артиллерии в Запорожской области. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил обеспокоенность, сообщив, что не может связаться с Делимхановым. «Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар, чтобы все-таки я смог найти моего дорогого брата», – написал он.
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов утверждает, что поговорить с Делимхановым удалось спикеру нижней палаты Вячеславу Володину. «Жив и здоров. Желает здоровья нам», – процитировал Володина Кузнецов.
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов дает противоречивую информацию о судьбе Делимханова. В разговоре с ТАСС он заявил, что депутат находится в Чечне, а сообщения о ранении Алаудинов назвал фейками. Спустя полчаса в своем Telegram-канале командир «Ахмата» сообщил, что выехал «в направлении места происшествия с Делимхановым Адамом Султановичем». По его словам, Кадыров дал приказ вывезти депутата «чего бы это ни стоило».
С весны 2022 г. Адам Делимханов участвует в спецоперации на Украине в качестве добровольца в составе батальона «Ахмат». В апреле прошлого года он получил звание Героя России. Накануне, 13 апреля, Кадыров сообщил, что Делимханов встретился с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, а также представителями Минобороны и Росгвардии. Стороны обсуждали вопросы недопущения прорывов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ.