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Кадыров сообщил об участии батальона «Запад-Ахмат» в охране Белгородской области

Ведомости

В работе по предотвращению диверсионных вылазок вооруженных формирований Украины (ВФУ) будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров рассказал, что по его поручению депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, а также с представителями Минобороны и Росгвардии. Стороны обсуждали вопросы недопущения прорывов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

«В этой работе будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи. На сегодняшний день нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях», – добавил Кадыров.

Кадыров об идее отправить силы чеченских подразделений в Белгородскую область для борьбы с группами диверсантов рассказал 5 июня. По его мнению, для ликвидации диверсантов необходим не только военный, но и антитеррористический опыт, которым обладают бойцы подразделений республики. Ранее о том, что в Белгородскую область начали прибывать бойцы батальона, сообщал ряд Telegram-каналов со ссылкой на местных жителей.

Ранее по теме: Белгородский губернатор опубликовал данные об обстрелах в регионе за сутки

22 мая украинская ДРГ проникла в Белгородскую область, после чего там был введен режим контртеррористической операции (КТО), который действовал в течение суток. В результате, по данным Минобороны, было уничтожено свыше 70 диверсантов, четыре боевые бронемашины и пять пикапов. 4 июня в Минобороны сообщили об отражении попытки прорыва украинской ДРГ, по ней был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных