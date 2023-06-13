Кадыров сообщил об участии батальона «Запад-Ахмат» в охране Белгородской области
В работе по предотвращению диверсионных вылазок вооруженных формирований Украины (ВФУ) будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров рассказал, что по его поручению депутат Госдумы Адам Делимханов встретился с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, а также с представителями Минобороны и Росгвардии. Стороны обсуждали вопросы недопущения прорывов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
«В этой работе будут задействованы бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны России, которые в тесном контакте с другими российскими подразделениями займутся решением данной задачи. На сегодняшний день нами выработаны наиболее эффективные меры взаимодействия, которые позволят существенно усилить безопасность на приграничных территориях», – добавил Кадыров.
Кадыров об идее отправить силы чеченских подразделений в Белгородскую область для борьбы с группами диверсантов рассказал 5 июня. По его мнению, для ликвидации диверсантов необходим не только военный, но и антитеррористический опыт, которым обладают бойцы подразделений республики. Ранее о том, что в Белгородскую область начали прибывать бойцы батальона, сообщал ряд Telegram-каналов со ссылкой на местных жителей.
22 мая украинская ДРГ проникла в Белгородскую область, после чего там был введен режим контртеррористической операции (КТО), который действовал в течение суток. В результате, по данным Минобороны, было уничтожено свыше 70 диверсантов, четыре боевые бронемашины и пять пикапов. 4 июня в Минобороны сообщили об отражении попытки прорыва украинской ДРГ, по ней был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел».