Кадыров сообщил об участии батальона «Запад-Ахмат» в охране Белгородской области

22 мая украинская ДРГ проникла в Белгородскую область, после чего там был введен режим контртеррористической операции (КТО), который действовал в течение суток. В результате, по данным Минобороны, было уничтожено свыше 70 диверсантов, четыре боевые бронемашины и пять пикапов. 4 июня в Минобороны сообщили об отражении попытки прорыва украинской ДРГ, по ней был нанесен артиллерийский удар, в результате которого противник был «рассеян и отошел».