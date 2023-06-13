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Белгородский губернатор опубликовал данные об обстрелах в регионе за сутки

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в Telegram-канале информацию о нанесенных вооруженными силами Украины (ВСУ) ударах по региону за 12 июня.

По информации Гладкова, в Белгородском районе по селу Журавлевка было выпущено 16 артиллерийских снарядов, по селу Наумовка – 3. Пострадавших и повреждений нет. Он уточнил, что в результате работы ПВО в поселке Разумное осколками поврежден автомобиль.

В Валуйском городском округе в селе Вериговка ВСУ сбросили с беспилотников три гранаты. Пострадавших и разрушений нет. Под обстрел попало село Дроновка в Грайворонском городском округе. По населенному пункту было выпущено три минометных снаряда. В результате никто не пострадал. Но повреждения получил частный дом: выбиты окна, посечен фасад.

Гладков также сообщил, что из миномета была обстреляна окраина села Вязовое в Краснояружском районе, зафиксировано три прилета. Никто не пострадал. Но повреждены кровля сенохранилища и фасад хозпостройки на территории сельскохозяйственного предприятия. Повреждения также получила линия электропередачи, сейчас она восстановлена.

«По Шебекинскому городскому округу выпущено 37 единиц различных боеприпасов. Из них 8 минометных снарядов противник выпустил по поселку Новая Таволжанка, 5 минометных снарядов – по селу Муром, 3 – по селу Красное, 2 – по МАПП Шебекино. Из ствольной артиллерии обстреляно село Белянка – зафиксировано 10 прилетов. По хутору Панков и поселку Первомайский выпущено 4 и 5 артиллерийских снарядов соответственно», – сообщил Гладков, уточнив, что в этих населенных пунктах нет пострадавших и разрушений.

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях. Еще зимой президент России Владимир Путин заявлял, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны Украины. Он подчеркивал, что такая задача стоит перед Министерством обороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных