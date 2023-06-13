Белгородский губернатор опубликовал данные об обстрелах в регионе за сутки

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Ростовской областях. Еще зимой президент России Владимир Путин заявлял, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны Украины. Он подчеркивал, что такая задача стоит перед Министерством обороны.