Чем известен Адам Делимханов

Чем известен Адам ДелимхановКадыров опроверг ранение Героя России в зоне боевых действий
Депутат Госдумы и Герой России Адам Делимханов, о гибели которого в зоне спецоперации ранее сообщили украинские СМИ, жив и даже не ранен. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
«Спасибо всем, кто переживал! Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен», – написал он.
Кадыров опубликовал фотографию, на которой он вместе с Делимхановым, а также с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым и министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым обсуждают «нынешнее положение, перераспределение сил и средств наших подразделений». «Пока все интернет-пространство гудит и обсуждает эту бредовую фантазию укронацистов, в которой они не только убили Героя России, но и еще чуть ли не 200 наших бойцов, мы с дорогими братьями <...> продолжаем работать», – добавил глава Чечни.
Кадыров объяснил, что изначально знал, что Делимханов жив, но решил «подлить масла в огонь» и продемонстрировать, насколько низко могут опуститься украинские СМИ, публикуя фейковую информацию. В связи с этим Кадыров и опубликовал первый пост, в котором требовал от украинской разведки «предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар», чтобы он смог найти Делимханова, с которым не может выйти на связь. По словам главы Чечни, после этого сообщения «авторы фейка сами поверили в свою сказку».
О том, что Делимханов был ранен, изначально сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты. Позже СМИ отредактировало сообщение, изменив источник на думскую журналистку Мадину Шавлохову. Telegram-канал Baza утверждает, что в Госдуме не давали «Звезде» официальных комментариев по данным о ранении Делимханова. До этого ряд украинских Telegram-каналов писали, что колонну с депутатом и 200 бойцами якобы накрыли из артиллерии в Запорожской области.
Позже поговорить с Делимхановым удалось спикеру Госдумы Вячеславу Володину. «Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам», – процитировал Володина депутат Дмитрий Кузнецов. При этом командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в разговоре с ТАСС заявил, что депутат находится в Чечне, а сообщения о ранении он назвал фейками. Однако спустя полчаса в своем Telegram-канале командир «Ахмата» в шутку сообщил, что едет «в направлении места происшествия с Делимхановым Адамом».
С весны 2022 г. Адам Делимханов участвует в спецоперации на Украине в качестве добровольца в составе батальона «Ахмат». В частности, он руководил операцией по взятию завода «Азовсталь». В апреле прошлого года он получил звание Героя России. После перехода под контроль РФ Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов Делимханов отправился на отдых, а уже в сентябре «вернулся на передовую», сообщил Кадыров.
Накануне, 13 июня, глава Чечни заявил, что Делимханов встретился с белгородским губернатором Вячеславом Гладковым, а также представителями Минобороны и Росгвардии. Стороны обсуждали вопросы недопущения прорывов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
12 июня Делимханов сообщил, что находится вместе с «Ахматом» на Марьинском направлении. Он подчеркнул, что батальон совместно с Минобороны справляется с задачами, которые перед ними поставлены.
Делимханов родился 25 сентября 1969 г. Он является членом «Единой России». В Госдуме VIII созыва Делимханов был избран первым заместителем председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции. Также политик занимает пост советника Рамзана Кадырова по общим вопросам. До того как стать депутатом, он работал в правительстве Чечни. В апреле 2022 г. президент подписал указ о присвоении Делимханову звания Героя России за «мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины». Помимо этого депутат трижды награждался орденом Мужества, а также имеет орден Ахмата Кадырова. В 2022 г. состоялась презентация книги депутата «Ахмат-Хаджи Кадыров и возрождение государственности в Чечне в начале XXI в.». После начала спецоперации в отношении Делимханова ряд стран ввели санкции. Делимханов также был депутатом Госдумы V, VI и VII созывов.
В начале июня Делимханов ответил основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на критику «Ахмата», предложив решить вопрос «лицом к лицу», и призвал его прекратить «болтать, кричать, орать». Поводом стало заявление Пригожина, что у спецназа нет задачи освободить ДНР. Основатель «Вагнера» пояснил, что «Ахмат» будет заниматься «определенными направлениями, в которых будут действовать». После этого Алаудинов попросил Пригожина «оставить спецназ “Ахмат” в покое» и призвал сохранять «братское отношение» друг другу, а «не пытаться тыкать пальцем».
В феврале 2022 г. Делимханов также прославился резкими заявлениями в адрес семьи бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Депутат опубликовал на своей странице в соцсети видео, где пообещал Янгулбаевым преследовать их, пока им не отрежут головы. Он также пригрозил расправой тем, кто переведет его слова с чеченского на русский язык. Депутат Шамсаил Саралиев заявил, эти слова не следует воспринимать дословно.