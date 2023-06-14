Чем известен Адам Делимханов

Делимханов родился 25 сентября 1969 г. Он является членом «Единой России». В Госдуме VIII созыва Делимханов был избран первым заместителем председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности и противодействию коррупции. Также политик занимает пост советника Рамзана Кадырова по общим вопросам. До того как стать депутатом, он работал в правительстве Чечни. В апреле 2022 г. президент подписал указ о присвоении Делимханову звания Героя России за «мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации на территории ДНР, ЛНР и Украины». Помимо этого депутат трижды награждался орденом Мужества, а также имеет орден Ахмата Кадырова. В 2022 г. состоялась презентация книги депутата «Ахмат-Хаджи Кадыров и возрождение государственности в Чечне в начале XXI в.». После начала спецоперации в отношении Делимханова ряд стран ввели санкции. Делимханов также был депутатом Госдумы V, VI и VII созывов.