Депутат Госдумы от Чечни призвал считать угрозы в адрес семьи Янгулбаевых метафорой
Заявление депутата Госдумы Адама Делимханова об «отрезании голов» членам семьи бывшего судьи Верховного суда (ВС) Чечни Сайди Янгулбаева не следует воспринимать дословно, заявил первый заместитель председателя комитета по международным делам нижней палаты парламента Шамсаил Саралиев.
«Это выражение на чеченском. Это похоже на русский оборот "И полетят головы". Чуть грубее, действительно, но к нему не надо относиться как к прямому посылу. Это не значит, что кто-то возьмет тесак и пойдет рубить головы», — сказал чеченский депутат «Коммерсанту».
1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов опубликовал на своей странице в Instagram видео, где пообещал Янгулбаевым преследовать их, пока им не отрежут головы. Он также пригрозил расправой тем, кто переведет его слова с чеченского на русский язык.
Саралиев, комментируя случившееся, отметил, что его коллегу переполняли эмоции, поскольку у жителей Чечни еще «не зажили раны после двух военных кампаний». Сам Делимханов участвовал в сражениях и «хоронил товарищей. «Никто не хочет, чтобы международный терроризм снова пришел в наш регион и наши семьи», — резюмировал Саралиев.
Депутат также пояснил, что сын Янгулбаева Ибрагим в интернете призывал к «антироссийским настроениям» и положительно высказывался о террористах, в том числе о Шамиле Басаеве. Все это и вызвало определенную реакцию правительства Чечни, отметил Саралиев.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя угрозы Делимханова, сказал, что оценивать действия депутаты не является функцией Кремля и это должна делать комиссия Госдумы по этике. Первый заместитель председателя комиссии Василий Пискарев, в свою очередь, заявил, что инцидент рассмотрят в случае соответствующего обращения.
Ранее сегодня квалификационная коллегия судей Чечни лишила Сайди Янгулбаева статуса судьи и как следствие — неприкосновенности. Вчера его жена Зарема Мусаева, задержанная чеченскими силовиками 20 января, была арестована в Грозном на два месяца по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Кроме того, 31 января суд заочно арестовал Ибрагима Янгулбаева в рамках уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму, публичном оправдании такового или его пропаганде через СМИ или интернет (ст. 205.2, ч. 2 УК РФ). Молодой человек находится в федеральном розыске.