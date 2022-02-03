Депутат Госдумы от Чечни призвал считать угрозы в адрес семьи Янгулбаевых метафорой

Ранее сегодня квалификационная коллегия судей Чечни лишила Сайди Янгулбаева статуса судьи и как следствие — неприкосновенности. Вчера его жена Зарема Мусаева, задержанная чеченскими силовиками 20 января, была арестована в Грозном на два месяца по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Кроме того, 31 января суд заочно арестовал Ибрагима Янгулбаева в рамках уголовного дела по статье о публичных призывах к терроризму, публичном оправдании такового или его пропаганде через СМИ или интернет (ст. 205.2, ч. 2 УК РФ). Молодой человек находится в федеральном розыске.