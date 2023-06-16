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Володин заявил о провале планов США и ЕС «разорвать» российскую экономику

Ведомости

Планы Вашингтона и Брюсселя «разорвать в клочья» российскую экономику провалились, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Петербургский международный экономический форум [ПМЭФ] продемонстрировал, что планы Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию, разорвать нашу экономику в клочья, провалились», – написал он у себя в Telegram-канале.

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Он добавил, что созданные президентом России Владимиром Путиным политическая система и экономическая модель позволили сделать санкции неэффективными. «Напротив, они бумерангом ударили по инициаторам. В Европе – рецессия, уровень инфляции достиг 6,1%. В РФ – ожидается рост ВВП порядка 2%, а инфляция вдвое ниже – 2,9%», – отметил Володин.

Кроме того, он рассказал, что для противодействия санкциям нижняя палата парламента приняла 186 федеральных законов, а совместно с правительством было реализовано свыше 300 мер. Володин подчеркнул, что «многое еще необходимо сделать», в частности те задачи, которые были поставлены Путиным в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.

16 июня Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил о необходимости принятия ряда мер для укрепления экономики России. В их числе дополнительная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП), вплоть до отмены проверок не связанного с рисками для человека бизнеса, а также запуск льготного периода налогообложения.

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Помимо этого президент поручил правительству подготовить предложения по развитию такого инструмента, как «ученический договор». Он пояснил, что такой договор будет обязывать работодателя оплачивать сотруднику обучение с целью повышения квалификации. Он отметил, что для работы этого инструмента необходимо продумать стимулы для бизнеса, в том числе и господдержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных