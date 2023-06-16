Володин заявил о провале планов США и ЕС «разорвать» российскую экономику
Планы Вашингтона и Брюсселя «разорвать в клочья» российскую экономику провалились, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Петербургский международный экономический форум [ПМЭФ] продемонстрировал, что планы Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию, разорвать нашу экономику в клочья, провалились», – написал он у себя в Telegram-канале.
Он добавил, что созданные президентом России Владимиром Путиным политическая система и экономическая модель позволили сделать санкции неэффективными. «Напротив, они бумерангом ударили по инициаторам. В Европе – рецессия, уровень инфляции достиг 6,1%. В РФ – ожидается рост ВВП порядка 2%, а инфляция вдвое ниже – 2,9%», – отметил Володин.
Кроме того, он рассказал, что для противодействия санкциям нижняя палата парламента приняла 186 федеральных законов, а совместно с правительством было реализовано свыше 300 мер. Володин подчеркнул, что «многое еще необходимо сделать», в частности те задачи, которые были поставлены Путиным в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.
16 июня Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил о необходимости принятия ряда мер для укрепления экономики России. В их числе дополнительная поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП), вплоть до отмены проверок не связанного с рисками для человека бизнеса, а также запуск льготного периода налогообложения.
Помимо этого президент поручил правительству подготовить предложения по развитию такого инструмента, как «ученический договор». Он пояснил, что такой договор будет обязывать работодателя оплачивать сотруднику обучение с целью повышения квалификации. Он отметил, что для работы этого инструмента необходимо продумать стимулы для бизнеса, в том числе и господдержку.