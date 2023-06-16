Володин заявил о провале планов США и ЕС «разорвать» российскую экономику

Кроме того, он рассказал, что для противодействия санкциям нижняя палата парламента приняла 186 федеральных законов, а совместно с правительством было реализовано свыше 300 мер. Володин подчеркнул, что «многое еще необходимо сделать», в частности те задачи, которые были поставлены Путиным в ходе выступления на пленарной сессии ПМЭФ.