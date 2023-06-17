Песков: размер «санитарной зоны» на Украине будет зависеть от дальности вооружений ВСУ

«Это [размер "санитарной зоны"] зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», – сказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что процесс создания такой зоны ведется «уже полтора года».