Песков: размер «санитарной зоны» на Украине будет зависеть от дальности вооружений ВСУ
«Санитарная зона» будет зависеть от дальности действия вооружений вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
«Это [размер "санитарной зоны"] зависит от того, какие виды вооружений находятся у Украины. Чем выше тактико-технические характеристики вооружений на Украине, тем больше должно быть это расстояние», – сказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что процесс создания такой зоны ведется «уже полтора года».
13 июня президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с военкорами допустил создание «санитарной зоны» на территории Украины в случае продолжения обстрелов приграничных регионов России. Он отметил, что создать такую зону надо на том расстоянии, с которого «невозможно было бы доставать нашу территорию».
На следующий день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что линия «санитарной зоны» должна проходить по границам Львова. Медведев же первый заявил о создании так называемой «санитарной полосы» еще в марте.
После начала боевых действий на Украине западные страны стали оказывать Киеву финансовую помощь и поставлять ей военную технику и вооружения. Российские власти неоднократно критиковали такие поставки. В мае стало известно, что Великобритания передала Украине авиационные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. В Кремле заявили, что такой шаг Лондона потребует «адекватного ответа» от российских военных.