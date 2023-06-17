Пушилин: ни один мирный план по Украине не отвечает интересам РФ в полной мере

Несколько стран уже предлагали свои планы по урегулированию конфликта. В феврале МИД Китая представил программу из 12 пунктов, которая включала в том числе и прекращение боевых действий. Мирные инициативы также предлагали Индонезия, Бразилия, ЮАР. Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что любой переговорный процесс с Россией невозможен на основе предложений этих стран.