Пушилин: ни один мирный план по Украине не отвечает интересам РФ в полной мере
Африканский план по урегулированию конфликта на Украине не отвечает в полной мере интересам России, как и инициативы, предложенные другими странами, заявил ТАСС врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Пушилин подчеркнул, что позиция РФ неизменна, остановить военную спецоперацию невозможно до тех пор, «пока не достигнем полного выполнения целей по денацификации и демилитаризации украинской территории». Иначе, по его словам, будет конфликт, «тлеющий у наших границ».
Глава ДНР при этом признал, что невозможно спорить с некоторыми пунктами, обозначенными ЮАР. В частности, речь идет о необходимости обеспечения гарантий безопасности, суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН, пояснил он.
«Но горький опыт нашего взаимодействия с коллективным Западом показал, что для них общепризнанные нормы международного права, соглашения и договоренности – пустой звук», – сказал Пушилин.
Несколько стран уже предлагали свои планы по урегулированию конфликта. В феврале МИД Китая представил программу из 12 пунктов, которая включала в том числе и прекращение боевых действий. Мирные инициативы также предлагали Индонезия, Бразилия, ЮАР. Глава офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что любой переговорный процесс с Россией невозможен на основе предложений этих стран.