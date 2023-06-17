Путин начал переговоры с лидерами стран Африки

Среди прибывших в Санкт-Петербург для встречи с российским президентом – лидер ЮАР Сирил Рамафоса. О том, что он сегодня прибыл в РФ, чтобы представить план по Украине, сообщила администрация президента. Уточнялось, что визит в РФ также совершат президенты Замбии, Коморских Островов и Сенегала, а также главы правительств Конго, Египта и Уганды.