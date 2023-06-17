Путин начал переговоры с лидерами стран Африки
Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с представителями государств Африки в Санкт-Петербурге, передает ТАСС. Лидеры семи стран прилетели в Россию с целью обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.
Путин встречается с африканскими коллегами в Константиновском дворце в Стрельне, уточняет агентство.
Среди прибывших в Санкт-Петербург для встречи с российским президентом – лидер ЮАР Сирил Рамафоса. О том, что он сегодня прибыл в РФ, чтобы представить план по Украине, сообщила администрация президента. Уточнялось, что визит в РФ также совершат президенты Замбии, Коморских Островов и Сенегала, а также главы правительств Конго, Египта и Уганды.
Накануне глава африканского государства провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. 17 июня по итогам визита в Киев делегации семи африканских стран Рамафоса представил «10 пунктов» африканского «плана мира». Как отмечалось в сообщении пресс-службы президента ЮАР, миссия в Киев и Санкт-Петербург, идущая в разгар начавшейся неделю назад попытки контрнаступления ВСУ, «привносит африканскую перспективу и призыв к мирному процессу».
В середине мая Рамафоса по итогам разговора с президентами России и Украины заявил, что те согласились принять миссию африканских лидеров по разрешению конфликта на Украине. Тогда же он отметил, что не будет принимать одну из сторон конфликта на Украине и выступает за срочное прекращение боевых действий.