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Путин начал переговоры с лидерами стран Африки

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Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с представителями государств Африки в Санкт-Петербурге, передает ТАСС. Лидеры семи стран прилетели в Россию с целью обсудить пути урегулирования конфликта на Украине.

Путин встречается с африканскими коллегами в Константиновском дворце в Стрельне, уточняет агентство.

Среди прибывших в Санкт-Петербург для встречи с российским президентом – лидер ЮАР Сирил Рамафоса. О том, что он сегодня прибыл в РФ, чтобы представить план по Украине, сообщила администрация президента. Уточнялось, что визит в РФ также совершат президенты Замбии, Коморских Островов и Сенегала, а также главы правительств Конго, Египта и Уганды.

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Накануне глава африканского государства провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. 17 июня по итогам визита в Киев делегации семи африканских стран Рамафоса представил «10 пунктов» африканского «плана мира». Как отмечалось в сообщении пресс-службы президента ЮАР, миссия в Киев и Санкт-Петербург, идущая в разгар начавшейся неделю назад попытки контрнаступления ВСУ, «привносит африканскую перспективу и призыв к мирному процессу».

В середине мая Рамафоса по итогам разговора с президентами России и Украины заявил, что те согласились принять миссию африканских лидеров по разрешению конфликта на Украине. Тогда же он отметил, что не будет принимать одну из сторон конфликта на Украине и выступает за срочное прекращение боевых действий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных