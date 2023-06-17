Путин заявил о праве признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с уставом ООН
Россия имела полное право признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в соответствии с уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с представителями делегации африканских стран, которые проходят в Санкт-Петербурге.
По словам президента, Москва была вынуждена признать ДНР и ЛНР, поскольку западные страны фактически вышли из мирного процесса по Украине. Путин напомнил о минских соглашениях, подчеркнув, Россию «водили за нос», после чего Киев и Запад вышли из этого процесса.
«Именно после этого Россия была вынуждена признать не признаваемые в течение восьми лет независимые государства, образовавшиеся на территории Украины – ЛНР и ДНР. Вопрос: мы имели право признать независимость этих территорий? В полном соответствии с Уставом ООН мы на это имели право», – сказал президент (цитата по ТАСС).
30 сентября 2022 г. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. 2 октября Конституционный суд РФ признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России новых регионов. КС в своем решении отмечал, что эти территории получили право следовать принципу самоопределения народов, закрепленному в Уставе ООН и других международных актах. Население ДНР и ЛНР оказало вооруженное сопротивление киевскому режиму, а республики подвергались постоянным обстрелам, в результате чего погибли тысячи мирных граждан, отметили в КС. Поэтому Россия была вынуждена начать упреждающую специальную военную операцию, отмечается в решении высшей судебной инстанции страны.