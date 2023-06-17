Газета
Политика

Путин заявил о праве признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с уставом ООН

Ведомости

Россия имела полное право признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в соответствии с уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с представителями делегации африканских стран, которые проходят в Санкт-Петербурге.

По словам президента, Москва была вынуждена признать ДНР и ЛНР, поскольку западные страны фактически вышли из мирного процесса по Украине. Путин напомнил о минских соглашениях, подчеркнув, Россию «водили за нос», после чего Киев и Запад вышли из этого процесса.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Именно после этого Россия была вынуждена признать не признаваемые в течение восьми лет независимые государства, образовавшиеся на территории Украины – ЛНР и ДНР. Вопрос: мы имели право признать независимость этих территорий? В полном соответствии с Уставом ООН мы на это имели право», – сказал президент (цитата по ТАСС).

30 сентября 2022 г. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. 2 октября Конституционный суд РФ признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России новых регионов. КС в своем решении отмечал, что эти территории получили право следовать принципу самоопределения народов, закрепленному в Уставе ООН и других международных актах. Население ДНР и ЛНР оказало вооруженное сопротивление киевскому режиму, а республики подвергались постоянным обстрелам, в результате чего погибли тысячи мирных граждан, отметили в КС. Поэтому Россия была вынуждена начать упреждающую специальную военную операцию, отмечается в решении высшей судебной инстанции страны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных