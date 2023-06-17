Путин заявил о праве признать независимость ДНР и ЛНР в соответствии с уставом ООН

30 сентября 2022 г. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. 2 октября Конституционный суд РФ признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав России новых регионов. КС в своем решении отмечал, что эти территории получили право следовать принципу самоопределения народов, закрепленному в Уставе ООН и других международных актах. Население ДНР и ЛНР оказало вооруженное сопротивление киевскому режиму, а республики подвергались постоянным обстрелам, в результате чего погибли тысячи мирных граждан, отметили в КС. Поэтому Россия была вынуждена начать упреждающую специальную военную операцию, отмечается в решении высшей судебной инстанции страны.