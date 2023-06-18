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Песков заявил, что задача по демилитаризации Украины «во многом выполнена»

Ведомости

Фактически задача демилитаризации Украины во многом выполнена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT Arabic.

«Фактически эта задача во многом выполнена, потому что все меньше своего оружия Украина использует и все больше она использует системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада», — сказал он.

Таким образом, западные страны под руководством США все больше прямо и косвенно становятся стороной конфликта на Украине, что обязывает Москву «применять более решительные меры для обеспечения безопасности тех же людей в Донбассе и безопасности» страны, отметил он.

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Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В этот день президент Владимир Путин в видеообращении заявил, что главной целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита людей и самой России от угроз.

На встрече с военкорами президент анонсировал скорое прекращение существования оборонно-промышленного комплекса Украины. Уже на ПМЭФе президент продолжил свою мысль, заявив, что Украина вскоре перестанет использовать свою собственную технику.

Российские власти неоднократно критиковали военную поддержку Украины от Запада. Сейчас общий размер военной помощи Украине из Фонда мира достиг около 4,6 млрд евро. Москва неоднократно заявляла, что цели спецоперации будут достигнуты, несмотря на помощь Украине со стороны Запада.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных