Госсекретарь США Блинкен прибыл в Пекин
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин, что стало первым за пять лет посещением Китая высокопоставленным американским дипломатом, пишет Reuters.
В Пекине, как ожидается, Блинкен в понедельник, 19 июня, встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом, высокопоставленным дипломатом Китая Ван И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином. Госсекретарь намерен «установить открытые и надежные каналы связи, чтобы стратегическое соперничество между двумя странами не переросло в конфликт», пишет агентство. Визит Блинкена может подготовить почву для поездок в КНР в ближайшие месяцы министров финансов и торговли, а также для встреч главы государства и президента Джо Байдена на саммитах в конце года.
«Обе стороны признают, что нам нужны каналы связи на высшем уровне», — заявил журналистам Блинкен.
Перед отъездом в Пекин госсекретарь заявил, что его визит преследует три основные цели: создание механизмов для урегулирования кризисов, продвижение интересов США и их союзников с обсуждением соответствующих проблем, а также изучение областей потенциального сотрудничества. Блинкен также заявил, что намерен поднять вопрос о задержанных в стране американцах по обвинениям, которые Вашингтон считает политически мотивированными. Стороны также планируют обсудить возможность увеличения коммерческих рейсов между двумя странами.
Ранее из-за инцидента с аэростатом в воздушном пространстве США был отменен первый с 2018 г. визит госсекретаря Блинкена в Пекин, назначенный на 5–6 февраля. Тогда планировалась его встреча с Си Цзиньпином. В госдепе заявили, что в текущих обстоятельствах приезд госсекретаря был бы «неуместен».