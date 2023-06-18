Госсекретарь США Блинкен прибыл в Пекин

В Пекине, как ожидается, Блинкен в понедельник, 19 июня, встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом, высокопоставленным дипломатом Китая Ван И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином. Госсекретарь намерен «установить открытые и надежные каналы связи, чтобы стратегическое соперничество между двумя странами не переросло в конфликт», пишет агентство. Визит Блинкена может подготовить почву для поездок в КНР в ближайшие месяцы министров финансов и торговли, а также для встреч главы государства и президента Джо Байдена на саммитах в конце года.