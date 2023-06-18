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Госсекретарь США Блинкен прибыл в Пекин

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин, что стало первым за пять лет посещением Китая высокопоставленным американским дипломатом, пишет Reuters. 

В Пекине, как ожидается, Блинкен в понедельник, 19 июня, встретится с министром иностранных дел Цинь Ганом, высокопоставленным дипломатом Китая Ван И и, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином. Госсекретарь намерен «установить открытые и надежные каналы связи, чтобы стратегическое соперничество между двумя странами не переросло в конфликт», пишет агентство. Визит Блинкена может подготовить почву для поездок в КНР в ближайшие месяцы министров финансов и торговли, а также для встреч главы государства и президента Джо Байдена на саммитах в конце года.

«Обе стороны признают, что нам нужны каналы связи на высшем уровне», — заявил журналистам Блинкен.

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Перед отъездом в Пекин госсекретарь заявил, что его визит преследует три основные цели: создание механизмов для урегулирования кризисов, продвижение интересов США и их союзников с обсуждением соответствующих проблем, а также изучение областей потенциального сотрудничества. Блинкен также заявил, что намерен поднять вопрос о задержанных в стране американцах по обвинениям, которые Вашингтон считает политически мотивированными. Стороны также планируют обсудить возможность увеличения коммерческих рейсов между двумя странами.

Ранее из-за инцидента с аэростатом в воздушном пространстве США был отменен первый с 2018 г. визит госсекретаря Блинкена в Пекин, назначенный на 5–6 февраля. Тогда планировалась его встреча с Си Цзиньпином. В госдепе заявили, что в текущих обстоятельствах приезд госсекретаря был бы «неуместен».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных