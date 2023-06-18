Песков предупредил Киев о наказании за слова об убийстве россиян

«Парламентарии в этих странах – они же должны понимать, кому они отправляют помощь. Они отправляют помощь вот таким де-факто убийцам – людям, которые декларируют свое намерение убивать. Второе – так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать!» – сказал Песков.