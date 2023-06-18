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Песков предупредил Киев о наказании за слова об убийстве россиян

Ведомости

Нельзя русским угрожать убийством, за это следует наказывать и Россия будет это делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Ранее Подоляк заявил, что у Киева есть один план – «максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте». В Кремле подчеркнули, что глава офиса украинского президента в плане подобных заявлений «не является пионером»: ранее такие высказывания допускали руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и члены совета безопасности страны. Песков считает, что такие угрозы должны получить оценку за рубежом.

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«Парламентарии в этих странах – они же должны понимать, кому они отправляют помощь. Они отправляют помощь вот таким де-факто убийцам – людям, которые декларируют свое намерение убивать. Второе – так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать!» – сказал Песков.

Ранее в разговоре с журналистами Life он предположил, что Подоляк, говоря о цели уничтожить максимальное количество россиян, имел в виду «своих».

В конце мая американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 мая назвал смерти россиян «самой удачной тратой» денег американских властей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с его высказываниями. Позднее Reuters сообщило, что слова Грэма были вырваны из контекста. В версии, опубликованной Киевом, пишет издание, совмещены фразы из двух разных частей беседы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных