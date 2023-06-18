Песков предупредил Киев о наказании за слова об убийстве россиян
Нельзя русским угрожать убийством, за это следует наказывать и Россия будет это делать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Ранее Подоляк заявил, что у Киева есть один план – «максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте». В Кремле подчеркнули, что глава офиса украинского президента в плане подобных заявлений «не является пионером»: ранее такие высказывания допускали руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов и члены совета безопасности страны. Песков считает, что такие угрозы должны получить оценку за рубежом.
«Парламентарии в этих странах – они же должны понимать, кому они отправляют помощь. Они отправляют помощь вот таким де-факто убийцам – людям, которые декларируют свое намерение убивать. Второе – так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать!» – сказал Песков.
Ранее в разговоре с журналистами Life он предположил, что Подоляк, говоря о цели уничтожить максимальное количество россиян, имел в виду «своих».
В конце мая американский сенатор Линдси Грэм во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 27 мая назвал смерти россиян «самой удачной тратой» денег американских властей. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с его высказываниями. Позднее Reuters сообщило, что слова Грэма были вырваны из контекста. В версии, опубликованной Киевом, пишет издание, совмещены фразы из двух разных частей беседы.