Песков отреагировал на слова Подоляка об убийстве россиян
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, говоря о цели уничтожить максимальное количество россиян, имел в виду «своих». Об этом Песков сообщил журналистам Life.
«Он, наверное, про своих [говорил], – уточнил Песков в беседе с корреспондентом, который попросил прокомментировать слова Подоляка о том, что цель Киева – «убить как можно больше мобилизованных».
Ранее Подоляк заявил, что у Киева есть один план – «максимально жесткое продвижение вперед с максимальным убийством россиян на этом маршруте».
Песков также отреагировал на слова Подоляка о том, что украинская армия еще не начинала наступление. «Он же не министр обороны. Я не думаю, что он точно знает», – подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
Это не первое подобное заявление украинских властей об убийстве россиян. Ранее в интервью Yahoo News руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов, комментируя вопрос о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной, заявил, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны.
Контрнаступление Украины анонсируется с зимы. Официально Киев о начале наступательных действий не объявлял, однако 8 июня The Washington Post со ссылкой на неназванных украинских военнослужащих заявила о начале контрнаступления ВСУ.
При этом ВСУ ведут активные наступательные действия с 4 июня. Президент РФ Владимир Путин 9 июня заявил, что контрнаступление ВСУ совершенно точно началось, однако украинской армии не удается добиться поставленных целей ни на одном участке. По данным Минобороны на 14 июня, с начала наступательных действий ВСУ потеряли 7500 человек убитыми и ранеными.