Пригожин заявил о 32 000 вернувшихся из зоны спецоперации осужденных
После окончания действия контракта с ЧВК «Вагнер» домой из зоны специальной военной операции вернулись 32 000 ранее осужденных, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. Комментарий бизнесмена опубликован в Telegram-канале его пресс-службы.
«На 18 июня 2023 г. убыло домой по окончании контракта 32 000 лиц из числа ранее осужденных и принимавших участие в СВО на территории ЛНР и ДНР в рядах ЧВК «Вагнер», – заявил Пригожин.
Глава ЧВК также привел статистику преступлений, которые совершают после возвращения из зоны спецоперации бывшие заключенные. Так, сейчас известно о 83 преступлениях, их совершили 0,25% от общего количества убывших. По данным Пригожина, это в 80 раз меньше, чем у осужденных после выхода на свободу за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК.
В феврале бизнесмен сообщил, что набор заключенных в частную военную компанию прекращен. Затем Пригожин заявил, что помилованы были более 5000 заключенных, заключивших контракт с организацией. О том, что «Вагнер» вербует заключенных, стало известно в сентябре 2022 г.
В начале января Пригожин сообщил, что некоторых заключенных помиловали после того, как они приняли участие в спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процедура помилования осужденных, которые участвуют в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», осуществляется строго по российскому законодательству.