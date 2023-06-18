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Пригожин заявил о 32 000 вернувшихся из зоны спецоперации осужденных

Ведомости

После окончания действия контракта с ЧВК «Вагнер» домой из зоны специальной военной операции вернулись 32 000 ранее осужденных, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. Комментарий бизнесмена опубликован в Telegram-канале его пресс-службы.

«На 18 июня 2023 г. убыло домой по окончании контракта 32 000 лиц из числа ранее осужденных и принимавших участие в СВО на территории ЛНР и ДНР в рядах ЧВК «Вагнер», – заявил Пригожин.

Глава ЧВК также привел статистику преступлений, которые совершают после возвращения из зоны спецоперации бывшие заключенные. Так, сейчас известно о 83 преступлениях, их совершили 0,25% от общего количества убывших. По данным Пригожина, это в 80 раз меньше, чем у осужденных после выхода на свободу за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК.

Ранее осужденные и ограниченно годные смогут пойти на службу по контракту

В феврале бизнесмен сообщил, что набор заключенных в частную военную компанию прекращен. Затем Пригожин заявил, что помилованы были более 5000 заключенных, заключивших контракт с организацией. О том, что «Вагнер» вербует заключенных, стало известно в сентябре 2022 г.

В начале января Пригожин сообщил, что некоторых заключенных помиловали после того, как они приняли участие в спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процедура помилования осужденных, которые участвуют в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», осуществляется строго по российскому законодательству.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных