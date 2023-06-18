Пригожин заявил о 32 000 вернувшихся из зоны спецоперации осужденных

Глава ЧВК также привел статистику преступлений, которые совершают после возвращения из зоны спецоперации бывшие заключенные. Так, сейчас известно о 83 преступлениях, их совершили 0,25% от общего количества убывших. По данным Пригожина, это в 80 раз меньше, чем у осужденных после выхода на свободу за аналогичный период без заключения контракта с ЧВК.