Пригожин сообщил о помиловании 5000 заключенных после работы в ЧВК «Вагнер»
Более 5000 заключенных, заключивших контракт с ЧВК «Вагнер», помилованы, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.
Журналисты попросили Пригожина прокомментировать информацию о том, что большая группа бойцов ЧВК «Вагнер» вернулась из зоны спецоперации после завершения контракта. Аудиоответ предпринимателя в Telegram-канале опубликовала его пресс-служба.
«В настоящий момент закончило контракт с ЧВК "Вагнер" и вышло на свободу по помилованию более 5000 человек. Процент лиц, которые совершили повторное преступление в течение месяца,— 0,31%. Это в 10–20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО. В основном те, кто совершает преступления, это увечья различной степени тяжести тем людям, которые «впрягаются» за киевский режим и выступают против задач, которые поставлены в рамках СВО», – рассказал основатель ЧВК.
Пригожин также заявил, что ЧВК удалось снизить уровень преступности в России «в десять раз».
В феврале бизнесмен сообщил, что набор заключенных в частную военную компанию прекращен.
О том, что ЧВК «Вагнер» вербует заключенных, стало известно в сентябре 2022 г. Тогда в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине. Контракт с заключенными, по словам мужчины на видео, заключается на полгода, после чего они не возвращаются в колонию, а якобы будут помилованы.
В начале января Пригожин сообщил, что некоторых заключенных помиловали после того, как они приняли участие в спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процедура помилования осужденных, которые участвуют в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», осуществляется строго по российскому законодательству.