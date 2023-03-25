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Пригожин сообщил о помиловании 5000 заключенных после работы в ЧВК «Вагнер»

Ведомости

Более 5000 заключенных, заключивших контракт с ЧВК «Вагнер», помилованы, заявил основатель военной компании Евгений Пригожин.

Журналисты попросили Пригожина прокомментировать информацию о том, что большая группа бойцов ЧВК «Вагнер» вернулась из зоны спецоперации после завершения контракта. Аудиоответ предпринимателя в Telegram-канале опубликовала его пресс-служба.

«В настоящий момент закончило контракт с ЧВК "Вагнер" и вышло на свободу по помилованию более 5000 человек. Процент лиц, которые совершили повторное преступление в течение месяца,— 0,31%. Это в 10–20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО. В основном те, кто совершает преступления, это увечья различной степени тяжести тем людям, которые «впрягаются» за киевский режим и выступают против задач, которые поставлены в рамках СВО», – рассказал основатель ЧВК.

Пригожин также заявил, что ЧВК удалось снизить уровень преступности в России «в десять раз».

Ранее по теме: Пригожин заявил о планах увеличить число бойцов ЧВК «Вагнер» на 30 000 к маю

В феврале бизнесмен сообщил, что набор заключенных в частную военную компанию прекращен.

О том, что ЧВК «Вагнер» вербует заключенных, стало известно в сентябре 2022 г. Тогда в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ» было опубликовано видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в ЧВК «Вагнер» для участия в спецоперации на Украине. Контракт с заключенными, по словам мужчины на видео, заключается на полгода, после чего они не возвращаются в колонию, а якобы будут помилованы.

В начале января Пригожин сообщил, что некоторых заключенных помиловали после того, как они приняли участие в спецоперации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процедура помилования осужденных, которые участвуют в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», осуществляется строго по российскому законодательству.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных