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Вучич: Сербия больше не станет информировать о военных планах

Ведомости

Сербия больше не будет информировать мировое сообщество о своих планах в оборонной сфере, заявил президент республики Александр Вучич в обращении к нации, комментируя очередной обострение обстановки в Косове.

«Мы больше не будем никого информировать, кроме как о повышении или понижения нашей боеготовности, за исключением наших обязательств перед НАТО», – рассказал он (цитата по «Вечерним новостям»).

Сербия, добавил Вучич, будет стараться «сохранить мир» на севере Косова, но не допустит выселения сербов из региона.

26 мая произошло очередное обострение на севере Косова и Метохии. В нескольких муниципалитетах, население которых представляет сербское большинство, начались протесты из-за итогов прошедших выборов, на которых победили албанцы, несмотря на рекордно низкую явку, поскольку местное население выборы бойкотировало.

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Сербские протестующие требовали отмены результатов и отставки глав муниципалитетов. В ответ на это косовская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в некоторых муниципалитетах. В тот же день армия Сербии была приведена в полную боевую готовность и выдвинулась к административной границе с Косовом. В МИД России осудили действия властей Косова в связи с «новыми антисербскими провокациями».

Представители США и ЕС пригрозили «серьезными последствиями», если власти Косова и Сербии не примут меры для снижения напряженности на севере частично признанного государства, где проживают сербы, писали «Ведомости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных