Вучич: Сербия больше не станет информировать о военных планах
Сербия больше не будет информировать мировое сообщество о своих планах в оборонной сфере, заявил президент республики Александр Вучич в обращении к нации, комментируя очередной обострение обстановки в Косове.
«Мы больше не будем никого информировать, кроме как о повышении или понижения нашей боеготовности, за исключением наших обязательств перед НАТО», – рассказал он (цитата по «Вечерним новостям»).
Сербия, добавил Вучич, будет стараться «сохранить мир» на севере Косова, но не допустит выселения сербов из региона.
26 мая произошло очередное обострение на севере Косова и Метохии. В нескольких муниципалитетах, население которых представляет сербское большинство, начались протесты из-за итогов прошедших выборов, на которых победили албанцы, несмотря на рекордно низкую явку, поскольку местное население выборы бойкотировало.
Сербские протестующие требовали отмены результатов и отставки глав муниципалитетов. В ответ на это косовская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в некоторых муниципалитетах. В тот же день армия Сербии была приведена в полную боевую готовность и выдвинулась к административной границе с Косовом. В МИД России осудили действия властей Косова в связи с «новыми антисербскими провокациями».
Представители США и ЕС пригрозили «серьезными последствиями», если власти Косова и Сербии не примут меры для снижения напряженности на севере частично признанного государства, где проживают сербы, писали «Ведомости».