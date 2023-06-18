Премьер Израиля намерен возобновить вызвавшую протесты судебную реформу

Законопроект вызвал крупнейшие за 18 лет акции протесты, которые к моменту заморозки реформы длились уже три месяца. 26 марта на протесты вышло 630 000 человек при населении страны в 9,5 млн, профсоюзы объявили с 27 марта забастовку, в которой приняли участие медики, воспитатели детских садов, преподаватели университетов, чиновники и авиадиспетчеры. От прохождения сборов отказались резервисты элитных родов войск. За отказ от реформы выступили президент Израиля Ицхак Герцог и министр обороны Йоав Галлант.