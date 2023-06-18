Премьер Израиля намерен возобновить вызвавшую протесты судебную реформу
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что правительство страны приступает к практической реализации судебной реформы из-за отказа оппозиции от переговоров по ней. В конце марта премьер приостановил реформу на фоне многотысячных протестов.
«Мы встретимся на этой неделе и начнем практические шаги взвешенно и ответственно, но в соответствии с полученным нами мандатом внести коррективы в судебную систему», – приводит его слова The Jerusalem Post.
Как указывает газета, после заморозки реформы правящая коалиция и оппозиция несколько месяцев вели переговоры по ее дальнейшей судьбе. Это заявление означает, считает издание, что правящая коалиция приступит к реализации по крайней мере части реформы.
14 июня глава оппозиции и председатель партии «Еш Атид» Яир Лапид, а также лидер Партии национального единства Бенни Ганц заявили о заморозке переговоров с коалицией по поводу судебной реформы. Это случилось вскоре после того, как оппозиции удалось 13 июня назначить парламентария от оппозиции во влиятельный комитет кнессета (парламента) по отбору судей, состоящий из девяти человек, нанеся тем самым коалиции, по оценке издания, «унизительное поражение».
В ответ на заморозку переговоров Нетаньяху обвинил своих оппонентов в том, что они всего лишь пытались тянуть время.
«Мы дали им месяц, потом еще месяц, потом еще месяц, а их представители не пошли даже на самое минимальное понимание», – сказал он.
Судебная реформа, законопроект о которой разрабатывался с 2021 г., была представлена 4 января 2023 г. Согласно ей правительство может получить контроль за назначениями судей, а полномочия Верховного суда сократят. Так, парламент сможет большинством в 61 голос повторно принять закон, отмененный Верховным судом.
Кроме того, Верховный суд не сможет обсуждать основные законы страны, а остальные будет способен отменить только при согласии 80% судей. Противники реформы обвинили авторов законопроекта в намерении сконцентрировать власть в руках правящей партии.
Законопроект вызвал крупнейшие за 18 лет акции протесты, которые к моменту заморозки реформы длились уже три месяца. 26 марта на протесты вышло 630 000 человек при населении страны в 9,5 млн, профсоюзы объявили с 27 марта забастовку, в которой приняли участие медики, воспитатели детских садов, преподаватели университетов, чиновники и авиадиспетчеры. От прохождения сборов отказались резервисты элитных родов войск. За отказ от реформы выступили президент Израиля Ицхак Герцог и министр обороны Йоав Галлант.