СМИ сообщили о встрече Блинкена с Си Цзиньпином

Как отмечает CNBC, поездка Блинкена делает его американским чиновником самого высокого уровня, посетившим Китай с тех пор, как Джо Байден стал президентом США, и первым госсекретарем США, совершившим поездку, почти за пять лет. Ранее встречу с Си не подтверждали.