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СМИ сообщили о встрече Блинкена с Си Цзиньпином

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен может встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином 19 июня в Пекине. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на представителя госдепартамента.

Встреча должна состояться в 16:30 по местному времени (в 11:30 по Москве).

18 июня Блинкен провел переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом, с которым они знакомы по его недавней работе послом в США. Associated Press сообщало, что 19 июня они проведут еще одну встречу. Агентство Reuters допускало, что в понедельник Блинкен встретится и с китайским лидером.

Как отмечает CNBC, поездка Блинкена делает его американским чиновником самого высокого уровня, посетившим Китай с тех пор, как Джо Байден стал президентом США, и первым госсекретарем США, совершившим поездку, почти за пять лет. Ранее встречу с Си не подтверждали.

Ранее по теме: Энтони Блинкен со второй попытки добрался до Китая

19 июня Блинкен и глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И уже провели встречу. Последний подчеркнул, что визит американского госсекретаря пришелся на критический момент в отношениях между двумя государствами. По его словам, трудности происходят из-за «ошибочного восприятия США Китая». Вместе с этим Ван призвал США отказаться от «теории китайской угрозы».

По информации BBC, среди тем, которые Блинкен обсуждает с китайскими визави, – украинский конфликт и роль Пекина в нем, а также нынешнее состояние двусторонних отношений Пекина и Вашингтона. Сам госсекретарь подчеркнул на брифинге 16 июня, что его цель – установить «открытые контакты» с полномочными лицами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных