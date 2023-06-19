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Гладков сообщил о нанесенных ударах по Белгородской области за сутки

Ведомости

По Волоконовскому району Белгородской области было зафиксировано 55 прилетов снарядов со стороны Украины за последние сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

«Били из миномета и артиллерии. По окраине села Тишанка выпущено 29 снарядов, по окраине хутора Старый – 18, по хутору Киселев – восемь. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», – написал губернатор.

Кроме того, со стороны Украины было выпущено 40 снарядов артиллерии и 14 снарядов «Града» по Валуйкам, в результате чего пострадал ребенок и семеро взрослых. Еще два села в Валуйском округе пострадали от артиллерии и сброса взрывных устройств с дронов, уточнил Гладков.

Кроме этого по селу Солнцевка в Белгородском районе было выпущено семь снарядов из артиллерии, по селу Бочковка – пять, а по Наумовке – два. В результате никто не пострадал. Прилеты 15 снарядов артиллерии были зафиксированы и в Грайворонском округе, по Краснояружскому району выпустили пять снарядов, а по Шебекинскому – 11. В трех округах также не было зафиксировано пострадавших.

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В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования. Тот же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Курской, Ростовской, и Воронежской областях.

Обстрелы Белгородской области участились с начала июня. В частности, 1 июня ВСУ выпустили по Шебекинскому округу рекордные 850 снарядов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных