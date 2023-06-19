Гладков сообщил о нанесенных ударах по Белгородской области за сутки

Кроме этого по селу Солнцевка в Белгородском районе было выпущено семь снарядов из артиллерии, по селу Бочковка – пять, а по Наумовке – два. В результате никто не пострадал. Прилеты 15 снарядов артиллерии были зафиксированы и в Грайворонском округе, по Краснояружскому району выпустили пять снарядов, а по Шебекинскому – 11. В трех округах также не было зафиксировано пострадавших.