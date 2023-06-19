В Кремле прокомментировали недопуск ООН к пострадавшим от затопления районам

14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом, по его словам, начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий.