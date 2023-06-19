В Кремле прокомментировали недопуск ООН к пострадавшим от затопления районам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об отказе в доступе ООН к пострадавшим от разрушения Каховской ГЭС районам провокациями и обстрелами.
«Там же очень много вопросов – как переходить, где линия соприкосновения, обеспечение безопасности. Вы знаете, что там постоянно обстрелы идут. Там идут постоянно обстрелы, постоянно провокации, обстреливаются гражданские объекты, обстреливаются люди, население, гибнут люди», – сказал он.
Гуманитарный координатор ООН на Украине Дениз Браун сообщила об отказе России в предоставлении доступа к районам, которые пострадали при разрушении Каховской ГЭС. Она призвала РФ действовать «в соответствии со своими обязательствами по международному гуманитарному праву» и отметила, что «нельзя отказывать в помощи людям, которые в ней нуждаются».
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал около 11 м. По последним данным, погибли 35 человек.
14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом, по его словам, начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий.