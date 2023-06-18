Число погибших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС выросло до 35

Ранее сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о завершении активной фазы наводнения, по его данным, от воды освободились 36% из 23 000 подтопленных домов. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился – более чем на 4 м. К 19 июня ожидается полная сработка водохранилища. С подтопленных территорий эвакуировали почти 8000 человек.