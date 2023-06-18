Число погибших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС выросло до 35
В результате прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 35 человек, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«К сожалению, число погибших выросло до 35 человек», – написал он.
17 июня сообщалось о 29 погибших.
По словам Алексеенко, в зоне ЧС продолжаются работы по ликвидации последствий катастрофы под обстрелами ВСУ. Пострадавшие продолжают получать первоочередные выплаты по 10 000 руб., а медики проводят вакцинацию населения.
В пострадавших районах восстанавливается электричество, специалисты проводят дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов, а ветеринары с коммунальщиками утилизировали уже около тысячи погибших животных.
Ранее сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о завершении активной фазы наводнения, по его данным, от воды освободились 36% из 23 000 подтопленных домов. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился – более чем на 4 м. К 19 июня ожидается полная сработка водохранилища. С подтопленных территорий эвакуировали почти 8000 человек.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.
Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, подчеркивал он.