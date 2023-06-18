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Общество

Число погибших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС выросло до 35

Ведомости

В результате прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 35 человек, сообщил председатель регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«К сожалению, число погибших выросло до 35 человек», – написал он.

17 июня сообщалось о 29 погибших.

По словам Алексеенко, в зоне ЧС продолжаются работы по ликвидации последствий катастрофы под обстрелами ВСУ. Пострадавшие продолжают получать первоочередные выплаты по 10 000 руб., а медики проводят вакцинацию населения.

В пострадавших районах восстанавливается электричество, специалисты проводят дезинфекцию кладбищ, улиц и объектов, а ветеринары с коммунальщиками утилизировали уже около тысячи погибших животных.

Ранее сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о завершении активной фазы наводнения, по его данным, от воды освободились 36% из 23 000 подтопленных домов. В Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился – более чем на 4 м. К 19 июня ожидается полная сработка водохранилища. С подтопленных территорий эвакуировали почти 8000 человек.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.

Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, подчеркивал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных