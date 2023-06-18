Сальдо заявил об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области

С подтопленных территорий эвакуировали почти 8000 человек, среди них 581 ребенок и 280 маломобильных граждан, уточнил Сальдо. 2000 человек разместили в ПВР, госпитализировано 107 жителей. Кроме того, продолжается вакцинация от инфекционных заболеваний, за сутки вакцины получили 420 человек, всего были привиты 1800 жителей. Власти региона после ЧС единовременно выплачивают гражданам по 10 000 руб. 17 июня эту помощь получили 405 жителей области, за все время выплаты получили 1500 человек, уточнил врио губернатора.