Сальдо заявил об окончании активной фазы наводнения в Херсонской области
Активная фаза наводнения в Херсонской области, последовавшая за прорывом плотины Каховской ГЭС, прошла, от воды освободились 36% из 23 000 подтопленных домов, заявил врио губернатора Владимир Сальдо.
По данным Сальдо, в Новокаховском городском и Алешковском муниципальном округах вода сошла полностью, в городе Голая Пристань подтопление составляет пять сантиметров. За сутки уровень воды в Каховском водохранилище резко снизился — более чем на четыре метра. К 19 июня ожидается полная сработка водохранилища, написал врио губернатора в своем Telegram-канале.
С подтопленных территорий эвакуировали почти 8000 человек, среди них 581 ребенок и 280 маломобильных граждан, уточнил Сальдо. 2000 человек разместили в ПВР, госпитализировано 107 жителей. Кроме того, продолжается вакцинация от инфекционных заболеваний, за сутки вакцины получили 420 человек, всего были привиты 1800 жителей. Власти региона после ЧС единовременно выплачивают гражданам по 10 000 руб. 17 июня эту помощь получили 405 жителей области, за все время выплаты получили 1500 человек, уточнил врио губернатора.
В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сейчас участвуют 1275 человек и 334 единицы техники. «Все работают слаженно и эффективно. На сегодня можно с осторожным оптимизмом сказать: хотя работы впереди еще очень много, мы справляемся с последствиями катастрофического наводнения», – написал Сальдо.
К 17 июня количество погибших в результате разрушения плотины Каховской ГЭС выросло до 29 человек. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга.
Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, отметил он.