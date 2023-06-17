Сальдо заявил, что Каховское водохранилище вернется в русло 19 июня
Каховское водохранилище вернется в русло к 19 июня. Такой прогноз сделал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
«По предварительным расчётам гидрологов сработка водохранилища до русловых отметок произойдет к 19 июня», – написали Сальдо у себя в Telegram-канале. Врио главы региона отметил, что вода уже отступила в Новокаховском и Алешкинском округах.
По словам Сальдо, от воды освободились свыше 4000 домов – 17,4% по всей Херсонской области, а в Новокаховском округе – 100%. «На освободившихся от воды участках местности продолжается проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации: откачка воды из зданий, сушка, сбор и вывоз мусора, дезинфекция территорий, утилизация погибших животных, вакцинация населения», – добавил он.
10 июня Сальдо со ссылкой на расчеты гидрологов заявил, что река Днепр вернется в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, а уровень подъема воды достиг порядка 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера. По последним данным, в Херсонской области погибли 25 человек, еще 17 – пропали без вести.
Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее врио губернатора Владимир Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5-2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, отметил он.
После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.