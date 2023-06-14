Ущерб от наводнения на Каховской ГЭС приблизился к 40 млрд рублей
Общий ущерб от разрушения Каховской ГЭС и наводнения приблизился к 40 млрд руб. Об этом сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
«Общий ущерб от наводнения для людей, жилья, инфраструктуры и соцобъектов приближается к 40 млрд руб. Масштаб повреждений уточняется после освобождения все новых территорий от воды. Оценка реального состояния зданий, объектов и оборудования в зоне ЧС продолжается», – написал он.
По оценке «Русгидро», вода полностью сойдет к 20 июня, сейчас же уровень воды в Алешках сохраняется на отметке в 1,6 м, добавил Алексенко. Он также отметил, что из некоторых районов уже начали вывозить тела погибших животных. В целях предотвращения вспышек заболеваний в регионе началась вакцинация от опасных инфекций.
Позже врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что после прорыва Каховской ГЭС и последующего подтопления 17 человек пропали без вести, еще 15 находятся в тяжелом состоянии.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.
По последним данным, с начала подтопления из Херсонской области были эвакуированы более 7000 человек. В результате произошедшего погибли 17 человек. Ранее врио губернатора Владимир Сальдо поручил правительству региона выплатить семьям погибших после разрушения Каховской ГЭС по 1 млн руб., а также каждому пострадавшему – от 200 000 до 400 000 руб. в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Помимо этого гражданам полагается единовременная выплата в размере 10 000 руб. на человека в качестве материальной помощи, 50 000 руб. – при частичной утрате имущества первой необходимости и до 100 000 руб. – при полной утрате. Эти выплаты также осуществляются на человека.
После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.