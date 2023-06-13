Путин возложил на украинскую сторону вину в разрушении Каховской ГЭС
В разрушении Каховской ГЭС виновна украинская сторона, она стремилась к этому, заявил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня.
«Кто виновен – понятно. Украинская сторона стремилась к этому. Вы знаете, я не буду сейчас на 100 процентов говорить вещи, в которых я не уверен. По большому счету, мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло. Во всяком случае, так мне докладывали. Но они целенаправленно HIMARS′ами били многократно по Каховской ГЭС – вот в чем все дело. Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз чем-то добавили незначительным, и пошло разрушение», – сказал Путин.
Как отметил глава государства, Россия точно не заинтересована в этом, поскольку это повлекло тяжелые последствия для тех территорий, «которые мы контролируем и которые являются российскими».
«К сожалению, – скажу странную вещь, но тем не менее, – к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению – почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось», – отметил Путин.
Ранее сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что наводнение в регионе в результате разрушения Каховской ГЭС слабеет, уровень воды снизился в Алешках и Голой Пристани. По словам Сальдо, за прошедшие сутки эвакуировали 107 человек, с начала подтопления – 7200, их них 421 ребенок и 123 маломобильных гражданина.
В пунктах временного размещения расселены 1700 человек, госпитализированы – 84. Врио губернатора Херсонской области подтвердил, что число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17. Ранее об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема достигал более 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область. Алексеенко ранее оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».
Путин 7 июня назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Сальдо 10 июня сообщил, что глава государства держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС, регулярно интересуясь происходящим.
Сальдо рассказал, что Путин поручил ему собирать и передавать максимально полные данные о ситуации с подтоплением, оказать жителям региона всю необходимую помощь как моральную, так и материальную, в том числе связанную с восстановлением пострадавшего жилья.