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Сальдо сообщил об ослаблении наводнения в Херсонской области

Ведомости

Наводнение в Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС слабеет, уровень воды снизился в Алешках и Голой Пристани. Об этом сообщил врио губернатора Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Наводнение слабеет. Уровень воды в городе Алешки снизился до 0,4 метра, в Голой Пристани — до 0,34 метра. В Новой Каховке он держится на отметке 5 метров. От воды освободилось 1800 домов, остаются подтопленными 21 400», – написал он.

По словам Сальдо, за прошедшие сутки эвакуировали 107 человек, с начала подтопления – 7200, их них 421 ребенок и 123 маломобильных гражданина. В пунктах временного размещения расселены 1700 человек, госпитализированы – 84. Врио губернатора Херсонской области подтвердил, что число погибших после разрушения Каховской ГЭС выросло до 17. Ранее об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Начат прием от граждан заявлений на единовременные выплаты в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За вчера принято 500 заявлений», – добавил Сальдо.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема достигал более 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область. Алексеенко ранее оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».

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Президент России Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Сальдо 10 июня сообщил, что глава государства держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС, регулярно интересуясь происходящим.

Сальдо рассказал, что Путин поручил ему собирать и передавать максимально полные данные о ситуации с подтоплением, оказать жителям региона всю необходимую помощь как моральную, так и материальную, в том числе связанную с восстановлением пострадавшего жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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