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Власти Новой Каховки сообщили о начале обеззараживания местности

Ведомости

В Новой Каховке Херсонской области после схода воды приступили к обеззараживанию местности. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, нанесенный ущерб городу после прорыва Каховской ГЭС еще предстоит оценить.

«Вода сошла с улиц города, сейчас продолжаются работы по ее откачки из подвалов домов, начаты работы по обеззараживанию местности», – рассказал Леонтьев агентству, уточнив, что работы ведутся при содействии подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны.

Леонтьев подчеркнул, что городскому округу нанесен большой ущерб, который еще предстоит оценить.

Ранее сообщалось, что к вечеру 11 июня с улиц Новой Каховки полностью ушла вода, затопленными после разрушения плотины Каховской ГЭС остаются объекты туризма.

Ранее по теме: С улиц Новой Каховки полностью ушла вода

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг около 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».

Президент России Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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