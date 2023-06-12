Власти Новой Каховки сообщили о начале обеззараживания местности
В Новой Каховке Херсонской области после схода воды приступили к обеззараживанию местности. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев. По его словам, нанесенный ущерб городу после прорыва Каховской ГЭС еще предстоит оценить.
«Вода сошла с улиц города, сейчас продолжаются работы по ее откачки из подвалов домов, начаты работы по обеззараживанию местности», – рассказал Леонтьев агентству, уточнив, что работы ведутся при содействии подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны.
Леонтьев подчеркнул, что городскому округу нанесен большой ущерб, который еще предстоит оценить.
Ранее сообщалось, что к вечеру 11 июня с улиц Новой Каховки полностью ушла вода, затопленными после разрушения плотины Каховской ГЭС остаются объекты туризма.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг около 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».
Президент России Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.