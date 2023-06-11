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Общество

С улиц Новой Каховки полностью ушла вода

Ведомости

К вечеру 11 июня с улиц Новой Каховки полностью ушла вода, затопленными после разрушения плотины Каховской ГЭС остаются объекты туризма, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.

«На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены», – говорится в сообщении.

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Днем ранее мэр города Владимир Леонтьев сообщил, что вода практически полностью ушла из города, он также рассказал о начале восстановления канализационных станций, осушения подвалов. При этом он отметил, что ситуация в населенных пунктах, которые находятся ниже по течению, более сложная.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую области. Власти региона со ссылкой на предварительные расчеты гидрологов ранее сообщили, что река Днепр войдет в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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