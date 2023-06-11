С улиц Новой Каховки полностью ушла вода
К вечеру 11 июня с улиц Новой Каховки полностью ушла вода, затопленными после разрушения плотины Каховской ГЭС остаются объекты туризма, сообщила пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале.
«На 18:00 вода полностью ушла с улиц Новой Каховки, но объекты туризма, которые находятся в прибрежной зоне, до сих пор затоплены», – говорится в сообщении.
Днем ранее мэр города Владимир Леонтьев сообщил, что вода практически полностью ушла из города, он также рассказал о начале восстановления канализационных станций, осушения подвалов. При этом он отметил, что ситуация в населенных пунктах, которые находятся ниже по течению, более сложная.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую области. Власти региона со ссылкой на предварительные расчеты гидрологов ранее сообщили, что река Днепр войдет в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня.