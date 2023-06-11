С улиц Новой Каховки полностью ушла вода

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал более 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую области. Власти региона со ссылкой на предварительные расчеты гидрологов ранее сообщили, что река Днепр войдет в привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня.