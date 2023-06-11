ООН: 700 000 человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды после разрушения ГЭС
Гуманитарная ситуация на Украине «значительно ухудшилась» после разрушения плотины Каховской ГЭС, нехватка питьевой воды может угрожать 700 000 жителей подконтрольных как России, так и Украине территорий, заявил агентству Associated Press заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
Последствия прорыва плотины, по словам Гриффитса, неизбежно приведут к сокращению экспорта зерна, повышению цен на продовольствие во всем мире и нехватке пищи для миллионов человек. Он назвал случившееся «вирусной проблемой» и заявил, что последствия только начинают проявляться.
На затопленных районах, которые находятся под контролем Киева, ООН удалось помочь 30 000 пострадавшим, рассказал Гриффитс. По его словам, попасть на контролируемые РФ районы пока не удается, вопрос доступа замгенсека ООН намерен обсудить с послом России в организации Василием Небензей.
Кроме того, после прорыва плотины оказались затоплены важные сельскохозяйственные угодья, «надвигается» проблема обеспечения водой Запорожской АЭС, которая используется для ее охлаждения. Гриффитс указал на опасность мин – из-за затопления люди потом могут увидеть их «там, где не ожидают».
В связи с разрушением Каховской ГЭС ООН «почти неизбежно» будет призывать увеличить помощь Украине. Однако перед тем, как это сделать, в организации планируют подождать еще несколько недель, чтобы понимать все последствия случившегося – экономические, медицинские и экологические, заявил Гриффитс.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг около 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины.