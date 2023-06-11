ООН: 700 000 человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды после разрушения ГЭС

Кроме того, после прорыва плотины оказались затоплены важные сельскохозяйственные угодья, «надвигается» проблема обеспечения водой Запорожской АЭС, которая используется для ее охлаждения. Гриффитс указал на опасность мин – из-за затопления люди потом могут увидеть их «там, где не ожидают».