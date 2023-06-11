Газета
Общество

ООН: 700 000 человек могут столкнуться с нехваткой питьевой воды после разрушения ГЭС

Ведомости

Гуманитарная ситуация на Украине «значительно ухудшилась» после разрушения плотины Каховской ГЭС, нехватка питьевой воды может угрожать 700 000 жителей подконтрольных как России, так и Украине территорий, заявил агентству Associated Press заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

Последствия прорыва плотины, по словам Гриффитса, неизбежно приведут к сокращению экспорта зерна, повышению цен на продовольствие во всем мире и нехватке пищи для миллионов человек. Он назвал случившееся «вирусной проблемой» и заявил, что последствия только начинают проявляться. 

На затопленных районах, которые находятся под контролем Киева, ООН удалось помочь 30 000 пострадавшим, рассказал Гриффитс. По его словам, попасть на контролируемые РФ районы пока не удается, вопрос доступа замгенсека ООН намерен обсудить с послом России в организации Василием Небензей. 

Ранее по теме: Власти Херсонской области оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС

Кроме того, после прорыва плотины оказались затоплены важные сельскохозяйственные угодья, «надвигается» проблема обеспечения водой Запорожской АЭС, которая используется для ее охлаждения. Гриффитс указал на опасность мин – из-за затопления люди потом могут увидеть их «там, где не ожидают».

В связи с разрушением Каховской ГЭС ООН «почти неизбежно» будет призывать увеличить помощь Украине. Однако перед тем, как это сделать, в организации планируют подождать еще несколько недель, чтобы понимать все последствия случившегося – экономические, медицинские и экологические, заявил Гриффитс.

Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг около 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных