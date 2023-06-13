Число погибших после разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 17
В результате затопления из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 17 человек. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
«К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и 5 в Алешках», – написал он в своем Telegram-канале.
9 июня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал о восьми погибших.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема достигал более 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область.
По последним данным, с пострадавших от затопления территорий эвакуировано 7200 человек. В пунктах временного размещения находятся 1600 жителей. Ранее Алексеенко оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».