Число погибших после разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 17

По последним данным, с пострадавших от затопления территорий эвакуировано 7200 человек. В пунктах временного размещения находятся 1600 жителей. Ранее Алексеенко оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».