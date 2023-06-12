Сальдо сообщил об эвакуации 7200 человек после прорыва плотины Каховской ГЭС
Из пострадавших в результате прорыва плотины Каховской ГЭС территорий Херсонской области эвакуировали 7200 человек, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
«На данный момент с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано 7200 человек, из них в пунктах временного размещения [ПВР] находится 1600 человек», – написал он в Telegram-канале.
Сальдо также сообщил, что в ПВР в селе Железный Порт Голопристанского муниципального округа начался прием заявлений от эвакуированных граждан на денежные выплаты, предусмотренные пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
Ранее МЧС сообщало об эвакуированных 7000 человек. По данным ведомства, в 16 ПВР находилось 1 588 человек, остальные жители пострадавших территорий находились у родственников и знакомых. Всего развернуто 63 ПВР общей вместимостью 5500 человек, уточняли в МЧС.
Прорыв плотины Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате разрушения начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достиг около 11 м. Изначально режим ЧС был введен на территории прилегающего к ГЭС округа, а затем распространился и на всю Херсонскую область. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко оценил ущерб от последствий разрушения ГЭС в 11,5 млрд руб. – при этом такая цифра, по его словам, «может быть далеко не окончательной».
Президент России Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Сальдо 10 июня сообщил, что глава государства держит на постоянном контроле ситуацию в Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС, регулярно интересуясь происходящим.
Сальдо рассказал, что Путин поручил ему собирать и передавать максимально полные данные о ситуации с подтоплением, оказать жителям региона всю необходимую помощь как моральную, так и материальную, в том числе связанную с восстановлением пострадавшего жилья.