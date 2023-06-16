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Патрушев допустил снижение сбора овощей в новых регионах из-за прорыва Каховской ГЭС

Ведомости

Сбор овощей в новых регионах России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) вследствие разрушения Каховской ГЭС может снизиться, урожай зерна на этих территориях составит порядка 3 млн т, сообщил журналистам в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

«По урожаю, который мы ожидаем, я думаю, что порядка 3 млн т зерновых мы можем собрать там, наверное, 1,5 млн т масличных. Овощи традиционно являются продукцией, которая там производится. С учетом последних событий, может быть, по овощам будет некоторое падение, с учетом событий на Каховской ГЭС. Думаю, что это определенным образом скажется», – приводит его слова ТАСС.

В мае Патрушев заявил, что прогноз по сбору зерна в России в 2023 г. может быть скорректирован в большую сторону. В апреле он рассказал, что урожай зерна в стране с учетом новых регионов по итогам года прогнозируется на уровне 123 млн т, из которых 78 млн т придется на пшеницу. По словам министра, такой объем обеспечит национальную продовольственную безопасность.

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В начале июня вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что в 2023 г. российские власти планируют направить на поддержку агропромышленного комплекса (АПК) в новых регионах 4,5 млрд руб. В прошлом году, напомнила Абрамченко, аграрии новых регионов впервые получили господдержку в объеме 3 млрд руб. Как отметила вице-премьер, этот шаг позволил обеспечить сбор зерновых, зернобобовых культур и рапса на более 98% площади, а также произвести сев озимых культур под урожай этого года на площади 1,3 млн га и удовлетворить внутренние потребности регионов в продукции растениеводства.

30 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных