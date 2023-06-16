Число погибших в результате прорыва плотины Каховской ГЭС выросло до 25
«На вчерашний день было пропавших без вести 17 человек. Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Погибшие – сейчас уже известно: 25 человек», – сказал он.
Ранее Сальдо в своем Telegram-канале рассказал, что с начала эвакуации из Херсонской области было вывезено свыше 7800 человек, в том числе 558 детей и 262 маломобильных гражданина. Госпитализированы были 95 человек. Вакцинированы от опасных инфекций 957 человек.
По словам Сальдо, вода продолжает убывать. В частности, в Алешках уровень достиг 0 м, а в Голой Пристани – 0,1 м. При этом в районе Новой Каховки он сохраняется на уровне 5 м. Ранее в «Русгидро» спрогнозировали полный спад воды к 20 июня.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал около 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.
Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее врио губернатора Владимир Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5-2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, отметил он.
После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.