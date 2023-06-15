Гросси оценил ситуацию на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС как серьезную

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал в свою очередь о восьмой ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Теперь на объекте вместо двух будут присутствовать четыре человека из Австрии, Франции, Кореи и Марокко. На следующей неделе госкорпорация планирует очные консультации с МАГАТЭ. «Выражаю поддержку в целом МАГАТЭ, руководителю и членам миссии, они демонстрируют личное мужество», – приводит его слова ТАСС.