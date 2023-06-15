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Гросси оценил ситуацию на ЗАЭС после разрушения Каховской ГЭС как серьезную

Ведомости

После разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области на Запорожской АЭС сложилась серьезная ситуация, но были приняты меры по ее стабилизации. Об этом журналистам сообщил гендиректор Международного агентства по атомной безопасности (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«С одной стороны, ситуация серьезная, последствия есть и они реальные. С другой, были предприняты ряд мер для стабилизации ситуации», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По оценке Гросси, в пруду-охладителе сейчас достаточно воды для работы станции.

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев рассказал в свою очередь о восьмой ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Теперь на объекте вместо двух будут присутствовать четыре человека из Австрии, Франции, Кореи и Марокко. На следующей неделе госкорпорация планирует очные консультации с МАГАТЭ. «Выражаю поддержку в целом МАГАТЭ, руководителю и членам миссии, они демонстрируют личное мужество», – приводит его слова ТАСС.

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Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.

Гросси ранее предупреждал, что в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов. Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили, что воду для нужд ЗАЭС будут брать из артезианских скважин. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных