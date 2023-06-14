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Балицкий исключил влияние разрушения Каховской ГЭС на работу ЗАЭС

Ведомости

Разрушение Каховской ГЭС не окажет влияния на работу Запорожской АЭС даже в случае, если уровень воды в хранилище опустится ниже 10 м. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил врио губернатора Евгений Балицкий на полях ПМЭФа.

«На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что эта экологическая катастрофа на сейчас не влияет на работу [Запорожской атомной] станции. Мы ссылаемся в данном случае на заключение специалистов», – сказал он. 

По словам Балицкого, уровень заполненности водохранилищ сейчас составляет 11,34 м, а до разрушения Каховской ГЭС – 18 м. «До 10 м проблемы вообще нет, ниже – будет сложно, но советское наследие позволяет нам даже не пользоваться вообще Каховским водохранилищем с точки зрения забора воды», – объяснил он.

Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал примерно 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал, что в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов. 12 июня он выехал на Украину, где планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Ранее в «Росэнергоатоме» сообщили, что воду для нужд ЗАЭС будут брать из артезианских скважин. 

Ранее по теме: Визит Гросси на ЗАЭС перенесли из-за подготовки безопасной ротации персонала

В результате произошедшего, по последним данным, погибли 17 человек, еще столько же числятся пропавшими без вести. Эвакуированы свыше 7000 жителей области. Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее врио губернатора Владимир Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5-2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, отметил он. 

После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных