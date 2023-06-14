Балицкий исключил влияние разрушения Каховской ГЭС на работу ЗАЭС

В результате произошедшего, по последним данным, погибли 17 человек, еще столько же числятся пропавшими без вести. Эвакуированы свыше 7000 жителей области. Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее врио губернатора Владимир Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5-2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, отметил он.