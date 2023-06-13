В «Росэнергоатоме» планируют обеспечить Запорожскую АЭС водой из скважин
Воду для нужд Запорожской АЭС получат из артезианских скважин. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
По его словам, вода может поступить уже в ближайшее время. «Уже организована работа по получению воды из так называемых артезианских скважин, результат будет совсем скоро, получим такой источник дополнительный водоснабжения», – заявил он (цитата по «РИА Новости»).
Он также отметил, что со Смоленской атомной станции идет передвижная насосная станция, с помощью которой будут откачивать воды и получат еще источник пополнения.
В ночь на 6 июня примерно в 150 км от ЗАЭС произошло разрушение плотины Каховской ГЭС. В результате начался неконтролируемый сброс воды. После случившегося уровень Каховского водохранилища быстро падает, однако АЭС сообщила на выходных, что он был стабильным в течение примерно суток. Согласно данным, полученным экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на площадке ЗАЭС, к утру 11 июня уровень воды у Запорожской ТЭС оценивался в 11,27 м по сравнению с почти 17 м до прорыва плотины.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предупреждал, что в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов. 12 июня он выехал на Украину, где планирует встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, посетить ЗАЭС, а также представить программу помощи в ликвидации последствий разрушения плотины Каховской ГЭС.
Ранее Карчаа сообщил, что число инспекторов МАГАТЭ на ЗАЭС будет увеличено в несколько раз. О намерении усилить присутствие агентства на объекте говорил и сам Гросси.