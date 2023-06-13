В «Росэнергоатоме» планируют обеспечить Запорожскую АЭС водой из скважин

В ночь на 6 июня примерно в 150 км от ЗАЭС произошло разрушение плотины Каховской ГЭС. В результате начался неконтролируемый сброс воды. После случившегося уровень Каховского водохранилища быстро падает, однако АЭС сообщила на выходных, что он был стабильным в течение примерно суток. Согласно данным, полученным экспертами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на площадке ЗАЭС, к утру 11 июня уровень воды у Запорожской ТЭС оценивался в 11,27 м по сравнению с почти 17 м до прорыва плотины.