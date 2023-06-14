Визит Гросси на ЗАЭС перенесли из-за подготовки безопасной ротации персонала

7 июня, на следующий день после прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, Гросси заявил, что каждый час уровень воды в резервуарах ЗАЭС снижается на 5–7 см. В связи с этим в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов, говорил он. Согласно данным, полученным экспертами МАГАТЭ на площадке ЗАЭС, к утру 11 июня уровень воды у Запорожской ТЭС оценивался в 11,27 м по сравнению с почти 17 м до прорыва плотины.