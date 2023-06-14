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Визит Гросси на ЗАЭС перенесли из-за подготовки безопасной ротации персонала

Ведомости

Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС отложен «на некоторое время». Информацию об этом подтвердил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он пояснил, что визит отложен, чтобы «предоставить украинской стороне дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС».

Ранее 14 июня о том, что визит будет отложен из-за соображений безопасности, сообщило агентство Reuters. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа также объявил о переносе визита главы МАГАТЭ и делегации агентства на сутки, т.е. на 15 июня.

12 июня Гросси направился на Украину, где запланировал встречу с президентом Владимиром Зеленским. Кроме этого, он написал в Twitter, что представит программу помощи в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.

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7 июня, на следующий день после прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, Гросси заявил, что каждый час уровень воды в резервуарах ЗАЭС снижается на 5–7 см. В связи с этим в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов, говорил он. Согласно данным, полученным экспертами МАГАТЭ на площадке ЗАЭС, к утру 11 июня уровень воды у Запорожской ТЭС оценивался в 11,27 м по сравнению с почти 17 м до прорыва плотины.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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