Визит Гросси на ЗАЭС перенесли из-за подготовки безопасной ротации персонала
Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС отложен «на некоторое время». Информацию об этом подтвердил представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он пояснил, что визит отложен, чтобы «предоставить украинской стороне дополнительное время для лучшей подготовки к обеспечению безопасной ротации персонала МАГАТЭ на ЗАЭС».
12 июня Гросси направился на Украину, где запланировал встречу с президентом Владимиром Зеленским. Кроме этого, он написал в Twitter, что представит программу помощи в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.
7 июня, на следующий день после прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, Гросси заявил, что каждый час уровень воды в резервуарах ЗАЭС снижается на 5–7 см. В связи с этим в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов, говорил он. Согласно данным, полученным экспертами МАГАТЭ на площадке ЗАЭС, к утру 11 июня уровень воды у Запорожской ТЭС оценивался в 11,27 м по сравнению с почти 17 м до прорыва плотины.