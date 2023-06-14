СМИ узнали о решении Гросси отложить поездку на ЗАЭС из-за вопросов безопасности
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую АЭС по соображениям безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на украинского чиновника.
Сегодня, 14 июня, советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа объявил о переносе визита главы МАГАТЭ и делегации агентства на сутки. 12 июня Гросси направился на Украину, где запланировал встречу с президентом Владимиром Зеленским. Кроме этого, он написал в Twitter, что представит программу помощи в ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС.
7 июня, на следующий день после прорыва плотины Каховской ГЭС в Херсонской области, Гросси заявил, что каждый час уровень воды в резервуарах ЗАЭС снижается на 5–7 см. В связи с этим в среднесрочной перспективе станция может остаться без воды для охлаждения, что приведет к повреждению реакторов, говорил он. Согласно данным, полученным экспертами МАГАТЭ на площадке ЗАЭС, к утру 11 июня уровень воды у Запорожской ТЭС оценивался в 11,27 м по сравнению с почти 17 м до прорыва плотины.
Карчаа, в свою очередь, заявил, что воду для нужд АЭС получат из артезианских скважин, она может поступить уже в ближайшее время. Он также отметил, что со Смоленской атомной станции идет передвижная насосная станция, с помощью которой будут откачивать воды и получат еще источник пополнения.
В ночь на 6 июня примерно в 150 км от ЗАЭС произошел подрыв Каховской ГЭС. В результате случившегося начался неконтролируемый сброс воды, уровень подъема которой достигал около 11 м. Президент России Владимир Путин назвал подрыв Каховской ГЭС варварской акцией Киева, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.