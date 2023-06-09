Лавров заявил об отсутствии реакции ООН и МАГАТЭ на ноты России об обстрелах ЗАЭС

«Обращаю внимание и на то, что Секретариат ООН и МАГАТЭ точно так же не реагируют и на наши почти еженедельные ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС. Не хотелось бы, чтобы эта очередная антироссийская заготовка «материализовалась», – подчеркнул Лавров, отвечая на вопрос по поводу обвинений Запада в адрес России в связи с подрывом Каховской ГЭС.