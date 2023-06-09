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Лавров заявил об отсутствии реакции ООН и МАГАТЭ на ноты России об обстрелах ЗАЭС

Ведомости

Секретариат ООН и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оставляют без реакции почти еженедельные ноты российской стороны об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Обращаю внимание и на то, что Секретариат ООН и МАГАТЭ точно так же не реагируют и на наши почти еженедельные ноты об обстрелах и попытках диверсий в отношении Запорожской АЭС. Не хотелось бы, чтобы эта очередная антироссийская заготовка «материализовалась», – подчеркнул Лавров, отвечая на вопрос по поводу обвинений Запада в адрес России в связи с подрывом Каховской ГЭС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС. Помимо этого Россия будет защищать критически важные объекты инфраструктуры Запорожской АЭС, включая линии электроснабжения станции, и Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семей.

Ранее по теме: Как мировые лидеры отреагировали на разрушение Каховской ГЭС

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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