МИД пообещал Украине жесткий ответ в случае атаки на Запорожскую АЭС

В начале мая генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится менее предсказуемой и «потенциально опасной». По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ на станции по-прежнему слышат звуки обстрелов, в том числе они были слышны вечером в пятницу, 5 мая. Он подчеркнул, что будет настаивать на необходимости защищать «крупный ядерный объект».