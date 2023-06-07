МИД пообещал Украине жесткий ответ в случае атаки на Запорожскую АЭС
Россия будет предельно жестко отвечать на любые атаки Украины на Запорожскую АЭС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишут «РИА Новости».
Помимо этого Россия будет защищать критически важные объекты инфраструктуры Запорожской АЭС, включая линии электроснабжения станции, и Энергодар, в котором проживают сотрудники этого объекта и члены их семей.
В начале мая генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что общая ситуация в районе Запорожской АЭС становится менее предсказуемой и «потенциально опасной». По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ на станции по-прежнему слышат звуки обстрелов, в том числе они были слышны вечером в пятницу, 5 мая. Он подчеркнул, что будет настаивать на необходимости защищать «крупный ядерный объект».
22 мая Запорожскую АЭС отключили от внешнего электроснабжения и перевели на дизельные генераторы из-за отключения линии электропередачи Днепровская. Уточняется, что радиационный фон на территории ЗАЭС в норме.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С тех пор станция и город Энергодар, в котором она расположена, подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины. В начале сентября прошлого года на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ. Организация призвала прекратить атаки на станцию и установить вокруг нее безопасную зону.