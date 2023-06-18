Число погибших в результате прорыва плотины Каховской ГЭС выросло до 29
Количество погибших после прорыва плотины Каховской ГЭС выросло до 29, семьям будет оказана необходимая помощь, заявил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
По данным властей региона, к вечеру 17 июня по мере схода воды во всех трех пострадавших районах развернута работа по ликвидации последствий стихии. Число погибших выросло до 29. Днем ранее, 16 июня, врио губернатора Владимир Сальдо сообщал о 25 жертвах и 17 пропавших без вести.
«Алешки – 12, Голая Пристань – 13, Новая Каховка - 4. Каждой семье, кто потерял родных, окажем необходимую помощь. Безусловно, будут выплачены и установленные решением врио губернатора Владимира Сальдо компенсации – 1 млн руб. семье каждого погибшего», – написал Алексеенко.
Первоочередные выплаты по 10 000 руб. получили уже 1500 пострадавших, добавил он. После происшествия на ГЭС энергетики восстановили электроснабжение 28 улиц в Алешках и шести – в Голой Пристани, в городах откачивают воду из многоквартирных домов и объектов водоснабжения. После этого, по словам председателя правительства, можно будет приступать к замене оборудования и подать воду.
Прорыв Каховской ГЭС произошел ночью 6 июня. В результате случившегося оказались разрушены 11 из 28 пролетов станции, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Уровень подъема воды достигал около 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.
Общий ущерб Херсонской области власти, по предварительным данным, оценивают в 40 млрд руб. Ранее Сальдо сообщил, что на восстановление ГЭС потребуется 1,5–2 года и 200 млрд руб. При этом начать восстановительные работы можно будет только по окончании боевых действий, отметил он.
После инцидента пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев совершил преднамеренную диверсию, и подчеркнул, что российская сторона отвергает обвинения в том, что она якобы причастна к этому инциденту. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.