Число погибших в результате прорыва плотины Каховской ГЭС выросло до 29

Первоочередные выплаты по 10 000 руб. получили уже 1500 пострадавших, добавил он. После происшествия на ГЭС энергетики восстановили электроснабжение 28 улиц в Алешках и шести – в Голой Пристани, в городах откачивают воду из многоквартирных домов и объектов водоснабжения. После этого, по словам председателя правительства, можно будет приступать к замене оборудования и подать воду.