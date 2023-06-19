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Си Цзиньпин оценил переговоры с Блинкеном фразой «очень хорошо»

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен в Пекине добились прогресса и достигли согласия по ряду вопросов. Об этом сообщил Си Цзиньпин, передает CNN. 

«Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», — сказал он.

Си Цзиньпин также указал на то, что от умения Китая и США правильно сосуществовать зависят будущее и судьба человечества, пишет «Синьхуа». По его словам, стороны должны расценивать успехи друг друга не как угрозу, а как возможности, в том числе для того, чтобы сделать мир более стабильным. 

Ранее помощник министра иностранных дел Китая Хуа Чуньин написала в Twitter, что Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Блинкена может внести положительный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений.

Ранее по теме: Энтони Блинкен со второй попытки добрался до Китая

Блинкен стал первым госсекретарем США, который посетил Пекин с государственным двухдневным визитом. Уточняется, что встреча Си и Блинкена была официально объявлена американской стороной за час до ее начала. Сегодня, 19 июня, госсекретарь США провел трехчасовые переговоры с главным китайским дипломатом – главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. 18 июня Блинкен также встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных