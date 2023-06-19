Си Цзиньпин оценил переговоры с Блинкеном фразой «очень хорошо»
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен в Пекине добились прогресса и достигли согласия по ряду вопросов. Об этом сообщил Си Цзиньпин, передает CNN.
«Две стороны добились прогресса и достигли согласия по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо», — сказал он.
Си Цзиньпин также указал на то, что от умения Китая и США правильно сосуществовать зависят будущее и судьба человечества, пишет «Синьхуа». По его словам, стороны должны расценивать успехи друг друга не как угрозу, а как возможности, в том числе для того, чтобы сделать мир более стабильным.
Ранее помощник министра иностранных дел Китая Хуа Чуньин написала в Twitter, что Си Цзиньпин выразил надежду, что визит Блинкена может внести положительный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений.
Блинкен стал первым госсекретарем США, который посетил Пекин с государственным двухдневным визитом. Уточняется, что встреча Си и Блинкена была официально объявлена американской стороной за час до ее начала. Сегодня, 19 июня, госсекретарь США провел трехчасовые переговоры с главным китайским дипломатом – главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И. 18 июня Блинкен также встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом.