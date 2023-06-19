Си Цзиньпин оценил переговоры с Блинкеном фразой «очень хорошо»

Си Цзиньпин также указал на то, что от умения Китая и США правильно сосуществовать зависят будущее и судьба человечества, пишет «Синьхуа». По его словам, стороны должны расценивать успехи друг друга не как угрозу, а как возможности, в том числе для того, чтобы сделать мир более стабильным.