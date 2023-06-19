Газета
Политика

В Думу внесена инициатива о парламентском расследовании преступлений Киева против детей

Ведомости

Комитет Госдумы по контролю внес проект постановления о поддержке инициативы возбуждения парламентского расследования преступлений, совершенных украинскими властями в отношении детей. Документ опубликован в думской базе.

Проект предлагает обращение в Совет Федерации с предложением создать парламентскую комиссию из 13 человек для расследования этих преступлений. 

В состав комиссии, которую возглавит зампред Госдумы Анна Кузнецова, предлагается включить председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого и др.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Ранее, 13 июня, председатель Госдумы Вячеслав Володин на Совете ГД поручил Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении «детей Донбасса и Новороссии». Решение, добавил Володин, поддерживается всеми фракциями. Кузнецова отметила в свою очередь, что вопрос о парламентском расследовании будет обсужден с Советом Федерации.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что долг России – защитить проживающих в Донбассе людей, поскольку они чувствуют себя частью русского народа. В мае Путин подписал указ, согласно которому российские власти должны создать условия для возвращения жителей Донбасса на родину. Таким пунктом была дополнена Концепция государственной миграционной политики РФ.

До этого, в марте, президент впервые после начала боевых действий на Украине посетил Донбасс: туда он прибыл после Крыма, где побывал в девятилетнюю годовщину присоединения полуострова к России. Ранее глава государства неоднократно подчеркивал, что РФ начала военную операцию для защиты жителей Донбасса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных