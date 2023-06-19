В Думу внесена инициатива о парламентском расследовании преступлений Киева против детей
Комитет Госдумы по контролю внес проект постановления о поддержке инициативы возбуждения парламентского расследования преступлений, совершенных украинскими властями в отношении детей. Документ опубликован в думской базе.
Проект предлагает обращение в Совет Федерации с предложением создать парламентскую комиссию из 13 человек для расследования этих преступлений.
В состав комиссии, которую возглавит зампред Госдумы Анна Кузнецова, предлагается включить председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого и др.
Ранее, 13 июня, председатель Госдумы Вячеслав Володин на Совете ГД поручил Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении «детей Донбасса и Новороссии». Решение, добавил Володин, поддерживается всеми фракциями. Кузнецова отметила в свою очередь, что вопрос о парламентском расследовании будет обсужден с Советом Федерации.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что долг России – защитить проживающих в Донбассе людей, поскольку они чувствуют себя частью русского народа. В мае Путин подписал указ, согласно которому российские власти должны создать условия для возвращения жителей Донбасса на родину. Таким пунктом была дополнена Концепция государственной миграционной политики РФ.
До этого, в марте, президент впервые после начала боевых действий на Украине посетил Донбасс: туда он прибыл после Крыма, где побывал в девятилетнюю годовщину присоединения полуострова к России. Ранее глава государства неоднократно подчеркивал, что РФ начала военную операцию для защиты жителей Донбасса.