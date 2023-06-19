В Думу внесена инициатива о парламентском расследовании преступлений Киева против детей

До этого, в марте, президент впервые после начала боевых действий на Украине посетил Донбасс: туда он прибыл после Крыма, где побывал в девятилетнюю годовщину присоединения полуострова к России. Ранее глава государства неоднократно подчеркивал, что РФ начала военную операцию для защиты жителей Донбасса.