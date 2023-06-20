«Википедию» оштрафовали за неудаление ролика о зацепинге
Мировой судья судебного участка Таганского района города Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation (владеет «Википедией») на 1,5 млн руб., сообщили «Ведомостям» в суде. Штраф назначен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации).
Из оглашенных в суде материалов следует, что Wikimedia отказалась удалить из «Википедии» видео, пропагандирующего движение «зацепинг». Правонарушение было выявлено Росмолодежью.
Это уже не первый штраф Wikimedia Foundation по данной статье. 6 июня компанию оштрафовали на 3 млн руб. за неудаление контента о националистическом батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).