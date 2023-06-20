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«Википедию» оштрафовали за неудаление ролика о зацепинге

Ведомости

Мировой судья судебного участка Таганского района города Москвы оштрафовал Wikimedia Foundation (владеет «Википедией») на 1,5 млн руб., сообщили «Ведомостям» в суде. Штраф назначен по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации). 

Из оглашенных в суде материалов следует, что Wikimedia отказалась удалить из «Википедии» видео, пропагандирующего движение «зацепинг». Правонарушение было выявлено Росмолодежью.

Это уже не первый штраф Wikimedia Foundation по данной статье. 6 июня компанию оштрафовали на 3 млн руб. за неудаление контента о националистическом батальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных