Уничтожившему танк военнослужащему выплатили 1 млн рублей
Военнослужащему Андрею Кравцову, который уничтожил танк Leopard, выплатили денежную премию в размере 1 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», – сказал сенатор Совета Федерации от Новосибирской области Андрей Карелин при вручении награды Кравцову.
Премия была учреждена союзом предпринимателей «Забота Сибири», которые решили направить средства, освобожденные от налогов, на создание фонда для дополнительного поощрения тех, кто принимает участие в спецоперации. В пресс-службе подчеркнули, что эти выплаты являются дополнительными к тому, что выплачивает Минобороны за уничтоженную технику ВСУ западного производства.
Тема выплат вознаграждений за подбитую технику ВСУ обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с военными корреспондентами 13 июня. Глава государства подчеркивал, что за каждый подбитый танк необходимо выплачивать по 100 000 руб., а за самолет – по 300 000 руб. Путин обещал разобраться с отсутствием премий за это.
16 июня Минобороны сообщило, что с начала спецоперации более 10 000 российских военнослужащих получили выплаты за уничтожение или захват военной техники ВСУ. В ведомстве пояснили, что все выплаты начисляются на личные счета военнослужащих после соответствующих приказов командиров воинских частей.