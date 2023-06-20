Уничтожившему танк военнослужащему выплатили 1 млн рублей

«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику, плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», – сказал сенатор Совета Федерации от Новосибирской области Андрей Карелин при вручении награды Кравцову.