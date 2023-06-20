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Белгородский губернатор рассказал об обстреле хутора Леоновка

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате обстрела никто не пострадал. В двух частных домах выбиты окна, осколками посечены кровли и фасады.

19 июня Гладков сообщал об обстреле села Пороз Грайворонского городского округа, села Соболевка Валуйского городского округа и хутора Балки Шебекинского округа. Пострадавших не было.

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Из ежедневной сводки Гладкова об обстрелах региона за 19 июня следует, что пострадавших вчера не было, повреждения получили дома, хозпостройки, склад. Больше всего прилетов за прошедшие сутки зафиксировано в селе Солнцевка в Белгородском районе – 23. С беспилотников взрывные устройства были сброшены в селах Журавлевка, Середа и Муром. ВСУ также обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино».

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Тот же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных