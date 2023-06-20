Белгородский губернатор рассказал об обстреле хутора Леоновка

Из ежедневной сводки Гладкова об обстрелах региона за 19 июня следует, что пострадавших вчера не было, повреждения получили дома, хозпостройки, склад. Больше всего прилетов за прошедшие сутки зафиксировано в селе Солнцевка в Белгородском районе – 23. С беспилотников взрывные устройства были сброшены в селах Журавлевка, Середа и Муром. ВСУ также обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино».