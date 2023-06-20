Белгородский губернатор рассказал об обстреле хутора Леоновка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
В результате обстрела никто не пострадал. В двух частных домах выбиты окна, осколками посечены кровли и фасады.
19 июня Гладков сообщал об обстреле села Пороз Грайворонского городского округа, села Соболевка Валуйского городского округа и хутора Балки Шебекинского округа. Пострадавших не было.
Из ежедневной сводки Гладкова об обстрелах региона за 19 июня следует, что пострадавших вчера не было, повреждения получили дома, хозпостройки, склад. Больше всего прилетов за прошедшие сутки зафиксировано в селе Солнцевка в Белгородском районе – 23. С беспилотников взрывные устройства были сброшены в селах Журавлевка, Середа и Муром. ВСУ также обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино».
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября прошлого года по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования». Тот же режим действует еще в семи субъектах РФ – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Брянской, Курской, Ростовской и Воронежской областях.